Головна » Життя » Гроші

Надбавки до пенсій у травні: хто з українців може отримати більше грошей і за яких умов

13:12 20.04.2026 Пн
Попри фіксовані суми доплат, "на руки" дехто може отримати менше
aimg Ірина Костенко
Надбавки до пенсій у травні: хто з українців може отримати більше грошей і за яких умов Глобальних змін для пенсіонерів не передбачається, але дехто почне отримувати більше (фото ілюстративне: Getty Images)

У травні деякі українці похилого віку можуть розраховувати на індивідуальні підвищення - надбавки до пенсій. Для отримання цих грошей пенсіонерам потрібно відповідати певним критеріям.

Докладніше про категорії пенсіонерів, яких торкнуться зміни, та основні умови для цього, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Про які доплати для пенсіонерів йдеться

Згідно з інформацією Пенсійного фонду, в Україні крім індексації пенсій проводиться також перерахунок виплат певним категоріям пенсіонерів.

Йдеться про фіксовані доплати від 300 до 570 гривень - залежно від вікової категорії пенсіонера.

Основні умови отримання "вікової" надбавки до пенсії такі:

  • розмір пенсійної виплати (з 1 січня 2026 року) - не більше 10 340,35 гривень;
  • набуття відповідного віку - 70, 75 та 80 років.

Так, для українців:

  • яким виповнилось 70 років (до досягнення 75 років) - доплата до пенсії встановлюється у розмірі 300 гривень;
  • яким виповнилось 75 років (до досягнення 80 років) - 456 гривень;
  • яким виповнилось 80 років і більше - 570 гривень.

Чи потрібно додатково звертатися до ПФУ

У ПФУ пояснили, що при досягненні 70 і більше років доплата здійснюється автоматично.

Отже, додатково звертатися до органів Пенсійного фонду - не потрібно.

При цьому нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку.

Тобто якщо пенсіонер народився 1 числа, він отримає повний розмір надбавки разом із пенсією за цей місяць.

Якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то він отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів (у розрахунку за дні після настання відповідного віку).

Чому "фактично" може додаватись менше грошей

Насамкінець у ПФУ повідомили, що при досягненні 75 років додається насправді не 456 гривень, а лише 156 гривень.

"Особа, якій вже була встановлена доплата до пенсії (наприклад 300 гривень як особі, якій виповнилось 70 років), після досягнення 75-річного віку отримає до пенсії додатково 156 гривень", - розповіли українцям.

Це пояснюється тим, що у такого пенсіонера вже є надбавка у розмірі 300 гривень (призначена у 70 років).

Тобто у такій ситуації відбувається "донарахування до наступного розміру", щоб "загальне підвищення до пенсії" становило 456 гривень.

