Перерасчет пенсии работающим пенсионерам: в каких случаях учтут новую зарплату

Перерасчет выплат работающим пенсионерам происходит автоматически. Но новая зарплата может влиять на сумму пенсии не во всех случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.
В ПФУ напомнили, что правила проведения перерасчета пенсии работающим пенсионерам определены:
Между тем порядок проведения такого перерасчета определяется постановлением правления Пенсионного фонда №10-1 (от 18.05.2018).
Согласно информации ПФУ, заработная плата (которую работающий пенсионер получал после назначения или предыдущего перерасчета пенсии) учитывается при соблюдении двух условий:
"Если после назначения пенсии пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа, но зарплата меньше, чем та, с которой был исчислен размер пенсии, то ее учитывать нецелесообразно", - объяснили украинцам.
При таких условиях "учитывается только страховой стаж, приобретенный после назначения / предыдущего перерасчета пенсии, а заработок остается без изменений".
Отмечается также, что "при исчислении заработка показатель средней заработной платы (дохода), который был учтен при назначении / предыдущем перерасчете пенсии человека, не меняется".
