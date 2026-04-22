Головна » Життя » Гроші

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам: в яких випадках врахують нову зарплату

13:20 22.04.2026 Ср
Чи правда, що нова зарплата враховується не завжди?
aimg Ірина Костенко
Дехто з пенсіонерів в Україні продовжує набувати страховий стаж (фото ілюстративне: freepik.com)

Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам відбувається автоматично. Але нова зарплата може впливати на суму пенсії не в усіх випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Читайте також: Надбавки до пенсій у травні: хто з українців може отримати більше грошей і за яких умов

Що визначає правила перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам

У ПФУ нагадали, що правила проведення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам визначені:

  • частиною четвертою статті 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
  • постановою Кабінету міністрів України №236 (від 25.02.2026).

Тим часом порядок проведення такого перерахунку визначається постановою правління Пенсійного фонду №10-1 (від 18.05.2018).

В яких випадках зарплата може впливати на перерахунок пенсії

Згідно з інформацією ПФУ, заробітна плата (яку працюючий пенсіонер отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії) враховується при дотримані двох умов:

  • стосовно страхового стажу - якщо людина відпрацювала щонайменше 24 місяці після того, як їй призначили пенсію або зробили попередній перерахунок;
  • стосовно доцільності - якщо нова зарплата людини є вищою за ту, яка враховувалась для обчислення пенсії до перерахунку.

"Якщо після призначення пенсії пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу, але зарплата є меншою, ніж та, з якої було обчислено розмір пенсії, то її враховувати недоцільно", - пояснили українцям.

За таких умов "враховується тільки страховий стаж, набутий після призначення / попереднього перерахунку пенсії, а заробіток залишається без змін".

Наголошується також, що "при обчисленні заробітку показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення / попереднього перерахунку пенсії людини, не змінюється".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підвищили пенсії в Україні з січня 2026 року.

Крім того, ми пояснювали, скільки тепер українцям потрібно мати стажу для виходу на пенсію за віком.

Читайте також, в яких випадках потрібна довідка про доходи пенсіонера та де її отримати.

Україна почала закачувати "Дружбу" нафтою, транзит очікується завтра, - Мінекономіки Словаччини
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
