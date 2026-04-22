Главная » Жизнь » Деньги

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам: в каких случаях учтут новую зарплату

13:20 22.04.2026 Ср
Правда ли, что новая зарплата учитывается не всегда?
Ирина Костенко
Некоторые из пенсионеров в Украине продолжают приобретать страховой стаж (фото иллюстративное: freepik.com)

Перерасчет выплат работающим пенсионерам происходит автоматически. Но новая зарплата может влиять на сумму пенсии не во всех случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Что определяет правила перерасчета пенсии работающим пенсионерам

В ПФУ напомнили, что правила проведения перерасчета пенсии работающим пенсионерам определены:

  • частью четвертой статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
  • постановлением Кабинета министров Украины №236 (от 25.02.2026).

Между тем порядок проведения такого перерасчета определяется постановлением правления Пенсионного фонда №10-1 (от 18.05.2018).

В каких случаях зарплата может влиять на перерасчет пенсии

Согласно информации ПФУ, заработная плата (которую работающий пенсионер получал после назначения или предыдущего перерасчета пенсии) учитывается при соблюдении двух условий:

  • насчет страхового стажа - если человек отработал не менее 24 месяцев после того, как ему назначили пенсию или сделали предыдущий перерасчет;
  • насчет целесообразности - если новая зарплата человека выше той, которая учитывалась для исчисления пенсии до перерасчета.

"Если после назначения пенсии пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа, но зарплата меньше, чем та, с которой был исчислен размер пенсии, то ее учитывать нецелесообразно", - объяснили украинцам.

При таких условиях "учитывается только страховой стаж, приобретенный после назначения / предыдущего перерасчета пенсии, а заработок остается без изменений".

Отмечается также, что "при исчислении заработка показатель средней заработной платы (дохода), который был учтен при назначении / предыдущем перерасчете пенсии человека, не меняется".

Под ударами Днепр, Запорожье, Одесса и Сумщина: что известно о последствиях ночной атаки
