Летіли дрони та балістика, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

У ніч на 4 червня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 293 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл., 293 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 264 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.