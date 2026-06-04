Летіли дрони та балістика, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
У ніч на 4 червня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 293 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл., 293 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 264 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Росія збільшує виробництво дронів
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, у квітні випуск дронів у Росії зріс на 117% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Цьогоріч Москва планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин для безпілотників.
Крім того, Росія суттєво збільшила виробництво "Шахедів", однак значна частина цього так званого "власного виробництва" базується на комплектуючих із Китаю.