Переможний старт Трубіна та тріумф "друзів Росії" у битві потенційних суперників "Динамо": як завершилися матчі кваліфікації ЛЧ (відео)

Четвер 07 серпня 2025 09:02
Фото: Анатолій Трубін відіграв на нуль у першому матчі ЛЧ (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Зіграні стартові матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Португальська "Бенфіка" Анатолія Трубіна не залишила шансів французькій "Ніцці". А в грі потенційних опонентів "Динамо" – сербська "Црвена Звезда" здолала польський "Лех".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Трубін знову не пропустив за "Бенфіку"

Ліга чемпіонів 2025/26, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

"Ніцца" (Франція) – "Бенфіка" (Португалія) – 0:2

Голи: Івановіч, 53, Флорентіну, 88

Протистояння вважалося одним із найцікавіших на цій стадії кваліфікації. У першому таймі обидві команди діяли обережно. Господарі спромоглися лише на один удар у площину воріт – Моффі пробив прямо в руки Трубіну. Натомість "Бенфіка" створила кілька гострих моментів: зокрема, Павлідіс ледь не відкрив рахунок після прострілу Шельдерупа.

Після перерви португальці активізувалися. На 53-й хвилині хорват Франьйо Івановіч, якого "Бенфіка" придбала за 23 мільйони євро, головою замкнув навіс Аурснеса – 0:1.

"Ніцца" не змогла відповісти організованим тиском. Єдиний удар у площину завдав Клосс, але без проблем для Трубіна. А на 88-й хвилині Флорентіну дальнім пострілом подвоїв перевагу гостей: голкіпер господарів був дезорієнтований і не зреагував.

Для Трубіна це вже другий поспіль "сухий" матч у сезоні: раніше він не пропустив у Суперкубку Португалії проти "Спортінга". "Бенфіка" ж зробила вагомий крок до виходу в плей-офф раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Львівський слід у сербському тріумфі

"Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія) – 1:3

Голи: Ісхак, 34 – Круніч, 9, 51, Бруно Дуарте, 73

Сербська "Црвена Звезда" зробила вагому заявку на успіх у двоматчевому протистоянні з польським "Лехом". Переможець цієї пари зустрінеться з "Динамо" у плей-офф раунді, якщо кияни відіграються в протистоянні з кіпрським з "Пафосом".

Два голи у складі гостей забив колишній форвард італійського "Мілана" – боснієць Раде Круніч. А переможну крапку поставив бразилець Бруно Дуарте, який у сезоні-2018/19 грав в УПЛ за ФК "Львів". Господарі зуміли відповісти лише одним точним у даром у виконанні шведського нападника Мікаеля Ісхака.

Зазначимо, що одразу після жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, вболівальники "Црвени Звезди" влаштували масовану атаку в соцмережах київського клубу. У коментарях почали з'являтися провокативні повідомлення з використанням російської символіки та відверто образливі дописи.

Матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації відбудуться 12 серпня.

Раніше ми писали, що УАФ закликала ФІФА та УЄФА не допустити матчів за участю команд із країни-агресора.

Також читайте, як Україна зробила ривок у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

