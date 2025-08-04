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"Динамо" отримало потенційних суперників за вихід до основного раунду ЛЧ

Ньйон, Понеділок 04 серпня 2025 13:35
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"Динамо" отримало потенційних суперників за вихід до основного раунду ЛЧ Фото: "Динамо" бореться за основний раунд Ліги чемпіонів (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" дізналося можливого суперника у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Відповідні пари були сформовані під час жеребкування, що відбулося у понеділок, 4 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

З ким зустрінеться переможець пари "Динамо" - "Пафос"

Якщо підопічні Олександра Шовковського пройдуть кіпрський "Пафос" у третьому кваліфікаційному раунді, то у боротьбі за місце в основній сітці ЛЧ їм доведеться зустрітися з переможцем протистояння між польським "Лехом" та сербською "Црвеною Звездою".

Матчі раунду плей-офф відбудуться 19/20 та 26/27 серпня. Команди, що переможуть на цій стадії, потраплять до основного етапу Ліги чемпіонів. Ті, хто поступиться, виступатимуть в основному раунді Ліги Європи.

&quot;Динамо&quot; отримало потенційних суперників за вихід до основного раунду ЛЧ

"Динамо" в кваліфікації ЛЧ-2025/26

"Динамо" вже подолало один етап кваліфікації. У другоу відбірковому раунді кияни розгромили мальтійський "Хамрун Спартанс" з однаковим рахунком 3:0 у двох матчах.

Протистояння з кіпрським "Пафосом" у третьому колі кваліфікації відбудеться 5 та 12 серпня. Перший матч пройде у польському Любліні, який приймає єврокубкові ігри киян. Початок – о 21:00 за київським часом.

Раніше розповіли проте, як "Пафос" перед грою з "Динамо" підписав легендарного капітана збірної Бразилії.

Також читайте, з ким та коли зіграють "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" в найближчих матчах єврокубків.

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