Победный старт Трубина и триумф "друзей России" в битве потенциальных соперников "Динамо": как завершились матчи квалификации ЛЧ (видео)

Четверг 07 августа 2025 09:02
Победный старт Трубина и триумф "друзей России" в битве потенциальных соперников "Динамо": как завершились матчи квалификации ЛЧ (видео) Фото: Анатолий Трубин отыграл на ноль в первом матче ЛЧ (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сыграны стартовые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Португальская "Бенфика" Анатолия Трубина не оставила шансов французской "Ницце". А в игре потенциальных оппонентов "Динамо" - сербская "Црвена Звезда" одолела польский "Лех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Трубин снова не пропустил за "Бенфику"

Лига чемпионов 2025/26, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

"Ницца" (Франция) - "Бенфика" (Португалия) - 0:2

Голы: Иванович, 53, Флорентину, 88

Противостояние считалось одним из самых интересных на этой стадии квалификации. В первом тайме обе команды действовали осторожно. Хозяева смогли нанести лишь на один удар в створ ворот - Моффи пробил прямо в руки Трубину. Зато "Бенфика" создала несколько острых моментов: в частности, Павлидис едва не открыл счет после прострела Шельдерупа.

После перерыва португальцы активизировались. На 53-й минуте хорват Франьо Иванович, которого "Бенфика" приобрела за 23 миллиона евро, головой замкнул навес Аурснеса - 0:1.

"Ницца" не смогла ответить организованным давлением. Единственный удар в створ нанес Клосс, но без проблем для Трубина. А на 88-й минуте Флорентину дальним выстрелом удвоил преимущество гостей: голкипер хозяев был дезориентирован и не среагировал.

Для Трубина это уже второй подряд "сухой" матч в сезоне: ранее он не пропустил в Суперкубке Португалии против "Спортинга". "Бенфика" же сделала весомый шаг к выходу в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов.

Львовский след в сербском триумфе

"Лех" (Польша) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:3

Голы: Исхак, 34 - Крунич, 9, 51, Бруно Дуарте, 73

Сербская "Црвена Звезда" сделала весомую заявку на успех в двухматчевом противостоянии с польским "Лехом". Победитель этой пары встретится с "Динамо" в плей-офф раунде, если киевляне отыграются в противостоянии с кипрским с "Пафосом".

Два гола в составе гостей забил бывший форвард итальянского "Милана" - босниец Раде Крунич. А победную точку поставил бразилец Бруно Дуарте, который в сезоне-2018/19 играл в УПЛ за ФК "Львов". Хозяева сумели ответить лишь одним точным в даром в исполнении шведского нападающего Микаэля Исхака.

Отметим, что сразу после жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов, болельщики "Црвены Звезды" устроили массированную атаку в соцсетях киевского клуба. В комментариях начали появляться провокационные сообщения с использованием российской символики и откровенно оскорбительные сообщения.

Ответные матчи 3-го раунда квалификации состоятся 12 августа.

Ранее мы писали, что УАФ призвала ФИФА и УЕФА не допустить матчей с участием команд из страны-агрессора.

Также читайте, как Украина сделала рывок в таблице коэффициентов УЕФА.

