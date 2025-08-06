Міжнародний футбол ігнорує заборону? УАФ вимагає не допустити матч із Росією

Українська асоціація футболу звернулася до ФІФА та УЄФА із закликом зупинити участь команд із Російської Федерації у міжнародних товариських поєдинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УАФ.

УАФ закликала міжнародні футбольні організації не допустити матчів з командами із країни-агресора

Особливу увагу звернули на гру між чоловічими національними збірними Йорданії та Росії, заплановану на 4 вересня 2025 року в Москві.

Така подія, як підкреслюють в асоціації, є абсолютно неприйнятною з морального та політичного погляду.

У документі наголошується на чинній забороні, яку ФІФА та УЄФА запровадили ще в лютому 2022 року. Вона стосується недопущення російських клубів і збірних до міжнародних змагань.

Ця ініціатива, підтримана світовою футбольною родиною, є символом підтримки українського народу в умовах війни.

"Жорстока загарбницька війна триває. Росія щодня вбиває мирних українців. Проведення міжнародних матчів за участі представників країни-агресора - це пряме порушення не лише рішень керівних органів, а й базових принципів людяності, миру й поваги до життя", - йдеться у зверненні.

УАФ висловлює окрему стурбованість щодо кількох матчів, які вже були зіграні або анонсовані раніше:

21 січня 2025 року - товариський матч між "Зенітом" із Санкт-Петербурга та національною збірною Йорданії в Катарі;

26 лютого 2025 року - зустріч жіночих збірних Росії та Йорданії в ОАЕ.

УАФ наголошує, що участь у матчах з Росією суперечить рішенню, яке ухвалили ФІФА та УЄФА на початку повномасштабної війни.

Така заборона повинна залишатися обов’язковою для дотримання всіма членами міжнародної футбольної спільноти.

"Будучи частиною Всесвітньої футбольної родини та представляючи український народ, ми цим листом звертаємо вашу увагу на те, що жорстока загарбницька війна ДОСІ ТРИВАЄ, і росіяни щодня вбивають десятки цивільних українців, зокрема дітей, у містах і селах по всій нашій країні - при цьому, залишаючись безкарними...", - пише у заяві.

УАФ закликає ФІФА, АФК і футбольну спільноту Йорданії врахувати цю інформацію та негайно вжити заходів, щоб уникнути подальшого ігнорування загальноприйнятих рішень.

За словами української сторони, матчі з командами з РФ підривають єдність у боротьбі за мир і є порушенням фундаментальних людських цінностей.

"Ми щиро розраховуємо на ваше розуміння та співпрацю", - підсумували в УАФ.