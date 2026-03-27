Перемога США над Іраном ударить по РФ: в ЦПД пояснили загрозу для Путіна

"Від перемоги США та Ізраїлю над іранським режимом залежить подальше послаблення Росії і вісі автократій, а також стабілізація на Близькому Сході і зникнення терористичних проксі", - написав він.

Коваленко наголосив, що народ Ірану заслужив жити без нинішнього режиму і на цивілізований розвиток. Водночас РФ робитиме все, щоб "допомагати іранському режиму затягувати війну, дестабілізуючи Ормуз". Окрім того, Кремль буде намагатися загострювати війну проти України.

Резюмуючи він додав, що від вирішення ситуації з Іраном залежить як режим Путіна, так в успіх західної цивілізації.

"Поразка іранського режиму неминуче призведе до поступової дестабілізації режиму Путіна. Західні аналітики вважають, що до травня США остаточно вирішать всі питання в Ірані. Побачимо, від цього багато що залежить, зокрема, подальший успіх західної цивілізації", - підсумував Коваленко.