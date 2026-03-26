"На нас це майже не впливає": Трамп порівняв війну в Ірані та Україні

18:50 26.03.2026 Чт
2 хв
Трамп назвав війну в Україні м'ясорубкою
aimg Олена Чупровська
"На нас це майже не впливає": Трамп порівняв війну в Ірані та Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвав бойові дії в Україні жахливою м’ясорубкою та закликав зупинити масову загибель людей. Попри допомогу, ця війна не є безпосередньою війною Сполучених Штатів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час свого останнього виступу у Білому домі.

Читайте також: Випробування провалено. Трамп знову накинувся на НАТО з критикою

Трамп порівняв війну в Ірані з Україною

Президент США згадав свою розмову з керівником німецького уряду щодо міжнародних конфліктів.

“Я чув, як глава Німеччини сказав: “Це не наша війна”, маючи на увазі Іран. Я відповів: що ж, Україна - теж не наша війна, ми допомагаємо, але це не наша війна”, - розповів Трамп.

Він додав, що вважає слова німецького колеги недоречними, проте зауважив, що така думка вже була озвучена і її неможливо змінити.

“Я сказав: ну, знаєте, Україна — не наша війна, і це так, але я хотів би, щоб усі ці молоді люди перестали гинути. Я маю на увазі, їх вбивають, це як м’ясорубка, те, що там відбувається, це жахливо”, - наголосив він.

Трамп також зауважив, що війна в Україні майже не має негативного впливу на внутрішні справи Америки. Навпаки, країна отримує певну вигоду від постачання військового спорядження.

“Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вирішити це питання", - сказав він про завершення війни в України.

Раніше Трамп розкритикував НАТО та звинуватив союзників у боягузтві. Він сказав, що Альянс перетворюється на "паперового тигра".

Тим часом переговори щодо України у глухому куті. Президент Фінляндії Алекс Стубб заявив, що пауза відбувається з двох причин.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН