Война в Украине

Победа США над Ираном ударит по РФ: в ЦПД объяснили угрозу для Путина

00:11 27.03.2026 Пт
2 мин
От ситуации с Ираном зависит успех западной цивилизации
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Поражение Ирана в войне будет иметь плюсы для Украины, поскольку такой результат приведет к постепенной дестабилизации режима главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Читайте также: "На нас это почти не влияет": Трамп сравнил войну в Иране и Украине

"От победы США и Израиля над иранским режимом зависит дальнейшее ослабление России и оси автократий, а также стабилизация на Ближнем Востоке и исчезновение террористических прокси", - написал он.

Коваленко подчеркнул, что народ Ирана заслужил жить без нынешнего режима и на цивилизованное развитие. В то же время РФ будет делать все, чтобы "помогать иранскому режиму затягивать войну, дестабилизируя Ормуз". Кроме того, Кремль будет пытаться обострять войну против Украины.

Резюмируя он добавил, что от решения ситуации с Ираном зависит как режим Путина, так и успех западной цивилизации.

"Поражение иранского режима неизбежно приведет к постепенной дестабилизации режима Путина. Западные аналитики считают, что до мая США окончательно решат все вопросы в Иране. Посмотрим, от этого многое зависит, в частности, дальнейший успех западной цивилизации", - подытожил Коваленко.

Факты о связях между РФ и Ираном

Напомним, вчера Bloomberg сообщило, что Россия близка к завершению поэтапной поставки дронов, лекарств и продовольствия в Иран. По словам источников, обработка заявок началась в начале марта и должна завершиться до конца месяца.

Также мы писали, что сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил Путина за "вдохновение в войне" с США.

Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что РФ пыталась шантажировать США, предлагая прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на остановку передачи американских разведданных Украине.

