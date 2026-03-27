Победа США над Ираном ударит по РФ: в ЦПД объяснили угрозу для Путина

"От победы США и Израиля над иранским режимом зависит дальнейшее ослабление России и оси автократий, а также стабилизация на Ближнем Востоке и исчезновение террористических прокси", - написал он.

Коваленко подчеркнул, что народ Ирана заслужил жить без нынешнего режима и на цивилизованное развитие. В то же время РФ будет делать все, чтобы "помогать иранскому режиму затягивать войну, дестабилизируя Ормуз". Кроме того, Кремль будет пытаться обострять войну против Украины.

Резюмируя он добавил, что от решения ситуации с Ираном зависит как режим Путина, так и успех западной цивилизации.

"Поражение иранского режима неизбежно приведет к постепенной дестабилизации режима Путина. Западные аналитики считают, что до мая США окончательно решат все вопросы в Иране. Посмотрим, от этого многое зависит, в частности, дальнейший успех западной цивилизации", - подытожил Коваленко.