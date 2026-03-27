Перемога США над Іраном ударить по РФ: в ЦПД пояснили загрозу для Путіна
Поразка Ірану у війні матиме плюси для України, оскільки такий результат призведе до поступової дестабілізації режиму глави Кремля Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
"Від перемоги США та Ізраїлю над іранським режимом залежить подальше послаблення Росії і вісі автократій, а також стабілізація на Близькому Сході і зникнення терористичних проксі", - написав він.
Коваленко наголосив, що народ Ірану заслужив жити без нинішнього режиму і на цивілізований розвиток. Водночас РФ робитиме все, щоб "допомагати іранському режиму затягувати війну, дестабілізуючи Ормуз". Окрім того, Кремль буде намагатися загострювати війну проти України.
Резюмуючи він додав, що від вирішення ситуації з Іраном залежить як режим Путіна, так в успіх західної цивілізації.
"Поразка іранського режиму неминуче призведе до поступової дестабілізації режиму Путіна. Західні аналітики вважають, що до травня США остаточно вирішать всі питання в Ірані. Побачимо, від цього багато що залежить, зокрема, подальший успіх західної цивілізації", - підсумував Коваленко.
Факти про зв’язки між РФ та Іраном
Нагадаємо, вчора Bloomberg повідомило, що Росія близька до завершення поетапної поставки дронів, ліків та продовольства до Ірану. За словами джерел, обробка заявок розпочалася на початку березня і має завершитися до кінця місяця.
Також ми писали, що сьогодні президент Ірану Масуд Пезешкіан російською мовою подякував Путіну за "натхнення у війні" зі США.
Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський розповів, що РФ намагалася шантажувати США, пропонуючи припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на зупинку передачі американських розвідданих Україні.