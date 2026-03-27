ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Перемога США над Іраном ударить по РФ: в ЦПД пояснили загрозу для Путіна

00:11 27.03.2026 Пт
2 хв
Від ситуації з Іраном залежить успіх західної цивілізації
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Путін (Getty Images)

Поразка Ірану у війні матиме плюси для України, оскільки такий результат призведе до поступової дестабілізації режиму глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Читайте також: "На нас це майже не впливає": Трамп порівняв війну в Ірані та Україні

"Від перемоги США та Ізраїлю над іранським режимом залежить подальше послаблення Росії і вісі автократій, а також стабілізація на Близькому Сході і зникнення терористичних проксі", - написав він.

Коваленко наголосив, що народ Ірану заслужив жити без нинішнього режиму і на цивілізований розвиток. Водночас РФ робитиме все, щоб "допомагати іранському режиму затягувати війну, дестабілізуючи Ормуз". Окрім того, Кремль буде намагатися загострювати війну проти України.

Резюмуючи він додав, що від вирішення ситуації з Іраном залежить як режим Путіна, так в успіх західної цивілізації.

"Поразка іранського режиму неминуче призведе до поступової дестабілізації режиму Путіна. Західні аналітики вважають, що до травня США остаточно вирішать всі питання в Ірані. Побачимо, від цього багато що залежить, зокрема, подальший успіх західної цивілізації", - підсумував Коваленко.

Факти про зв’язки між РФ та Іраном

Нагадаємо, вчора Bloomberg повідомило, що Росія близька до завершення поетапної поставки дронів, ліків та продовольства до Ірану. За словами джерел, обробка заявок розпочалася на початку березня і має завершитися до кінця місяця.

Також ми писали, що сьогодні президент Ірану Масуд Пезешкіан російською мовою подякував Путіну за "натхнення у війні" зі США.

Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський розповів, що РФ намагалася шантажувати США, пропонуючи припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на зупинку передачі американських розвідданих Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Війна в Україні
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН