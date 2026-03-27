Победа США над Ираном ударит по РФ: в ЦПД объяснили угрозу для Путина
Поражение Ирана в войне будет иметь плюсы для Украины, поскольку такой результат приведет к постепенной дестабилизации режима главы Кремля Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
"От победы США и Израиля над иранским режимом зависит дальнейшее ослабление России и оси автократий, а также стабилизация на Ближнем Востоке и исчезновение террористических прокси", - написал он.
Коваленко подчеркнул, что народ Ирана заслужил жить без нынешнего режима и на цивилизованное развитие. В то же время РФ будет делать все, чтобы "помогать иранскому режиму затягивать войну, дестабилизируя Ормуз". Кроме того, Кремль будет пытаться обострять войну против Украины.
Резюмируя он добавил, что от решения ситуации с Ираном зависит как режим Путина, так и успех западной цивилизации.
"Поражение иранского режима неизбежно приведет к постепенной дестабилизации режима Путина. Западные аналитики считают, что до мая США окончательно решат все вопросы в Иране. Посмотрим, от этого многое зависит, в частности, дальнейший успех западной цивилизации", - подытожил Коваленко.
Факты о связях между РФ и Ираном
Напомним, вчера Bloomberg сообщило, что Россия близка к завершению поэтапной поставки дронов, лекарств и продовольствия в Иран. По словам источников, обработка заявок началась в начале марта и должна завершиться до конца месяца.
Также мы писали, что сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил Путина за "вдохновение в войне" с США.
Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что РФ пыталась шантажировать США, предлагая прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на остановку передачи американских разведданных Украине.