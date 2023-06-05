Переміщуються та укріплюють оборону. Росіяни нервують перед контрнаступом ЗСУ, - Гуменюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що Сили оборони постійно спостерігають маневри окупантів. Вони нервуються та не залишаються в одному конкретному місці. Ворог постійно укріплює оборонні споруди, в деяких випадках вдається до дезертирства. Гуменюк додала, що все говорить про морально-психологічну розхитаність противника.

При цьому росіяни продовжують використовувати терористичну тактику нічних атак. Так, сьогодні вночі ворог завдав потужного удару по житлових кварталах Херсона з мінометів та запальних снарядів.

До того ж окупанти обстрілюють Миколаївську область, намагаючись у такий спосіб не допустити її до зернової угоди.

"Вони дотримуються своєї тактики, хоча б раз на день обстрілюючи морські шляхи. Час від часу вдаються до обстрілів Очаківської й Куцурубської громади з Кінбурнської коси", - додала вона.

На додаток до цього росіяни вдаються до тактики прикриття місцевим населенням, розташовуючи озброєння безпосередньо в приватних подвір’ях.

"Вони відпрацьовують по цілі, а потім швидко покидають місцевість, оскільки розуміють, що така поїздка може стати "білетом в один кінець" - наші Сили безпеки та оборони чатують на терористів", - додала Гуменюк.

Контрнаступ ЗСУ

Українське політичне та військове командування неодноразово заявляло про підготовку наших військових до контрнаступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наші воїни вже готові до контрнаступальних дій, однак невідомо, коли саме вони розпочнуться.

Водночас заступник міністра оборони Ганна Маляр попросила українців не обговорювати дії військових, адже "плани люблять тишу". Вона зазначила, що про початок контрнаступальних дій ніхто попереджати не збирається.

Тим часом в Міноборони Росії заявили про те, що "великомасштабний наступ" ЗСУ на п'яти ділянках фронту розпочався вранці 4 червня.

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