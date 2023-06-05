Перемещаются и укрепляют оборону. Россияне нервничают перед контрнаступлением ВСУ, - Гуменюк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Рашисты не знают, на каком направлении произойдет наше контрнаступление и держат 450 км фронта на участке нашей ответственности в постоянном напряжении. Кроме того, у оккупантов вызывает серьезное волнение то, что наши действия и пропаганда доходят до глубокого тыла в Крыму", - сказала она.

Гуменюк отметила, что Силы обороны постоянно наблюдают маневры оккупантов. Они нервничают и не остаются в одном конкретном месте. Враг постоянно укрепляет оборонительные сооружения, в некоторых случаях прибегает к дезертирству. Гуменюк добавила, что все говорит о морально-психологической расшатанности противника.

При этом россияне продолжают использовать террористическую тактику ночных атак. Так, сегодня ночью враг нанес мощный удар по жилым кварталам Херсона из минометов и зажигательных снарядов.

К тому же оккупанты обстреливают Николаевскую область, пытаясь таким образом не допустить ее к зерновому соглашению.

"Они придерживаются своей тактики, хотя бы ежедневно обстреливая морские пути. Время от времени прибегают к обстрелам Очаковской и Куцурубской общины из Кинбурнской косы", - добавила она.

Вдобавок к этому россияне прибегают к тактике прикрытия местным населением, располагая вооружение непосредственно в частных дворах.

"Они отрабатывают по цели, а затем быстро покидают местность, поскольку понимают, что такая поездка может стать "билетом в один конец" - наши Силы безопасности и обороны подстерегают террористов", - добавила Гуменюк.

Контрнаступление ВСУ

Украинское политическое и военное командование неоднократно заявляло о подготовке наших военных к контрнаступлению.

Президент Владимир Зеленский заявил, что наши воины уже готовы к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда они начнутся.

В то же время, заместитель министра обороны Анна Маляр попросила украинцев не обсуждать действия военных, ведь "планы любят тишину". Она отметила, что о начале контрнаступательных действий никто предупреждать не намерен.

Между тем в Минобороны России заявили о том, что"крупномасштабное наступление" ВСУ на пяти участках фронта началось утром 4 июня.

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