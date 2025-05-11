"Перемир'я" Путіна завершилося. Росія запустила "Шахеди": де загроза ударів

Опівночі сплив термін оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним "перемир'я". Оголошено про загрозу пуску росіянами ударних дронів "Шахед" у напрямку України.

Станом на 03:14 карта повітряних тривог України виглядала так:

Також повідомлялося про загрозу ударних БпЛА для Запорізької області.

О 02:39 Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

О 02:06 було оголошено повітряну тривогу на всій території Запорізької області, а також у Синельниківському та Павлоградському районах Дніпропетровської області.

"Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - зазначив він.

"Перемир'я" Путіна

Російський диктатор Володимир Путін оголосив з 8 по 11 травня "перемир'я" на фронті з нагоди "Дня перемоги".

Кількість повітряних атак по тилових регіонах України в цей період зменшилася, однак на бойові дії на фронті не припинилися. Навпаки, кількість боїв суттєво зросла.

Крім того, війська агресора продовжували масовано атакувати Сумську область.

США та ЄС запропонували Росії оголосити 30-денне перемир'я у війні з Україною. У разі відмови, Кремлю пригрозили новими жорсткими санкціями.

На прес-конференції у Кремлі цієї ночі Путін запропонував наступного тижня відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі.

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