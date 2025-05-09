Декларативне перемир'я: Росія сотні разів атакувала Сумщину, є загиблі

Росія масовано атакувала Сумську область за останні два дні, попри оголошене Кремлем "перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За два дні в області зафіксовані пошкодження:

Атакуючи громади Сумщини, Росія застосувала керовані авіабомби (КАБи), "Смерчі", міномети, артилерію, FPV-дрони, дрони з ВОГами, некеровані авіаційні ракети та інші ракети.

Зокрема, ворог завдав ударів по наступних громадах: Річківська, Новослобідська, Шосткинська, Білопільська, Ворожбянська, Глухівська, Середино-Будська, Юнаківська, Свеська та Миколаївська (сільська).

За два дні 8 і 9 травня російський агресор близько 200 разів обстріляв територію Сумської області й убив трьох цивільних людей.

"Перемир'я" Росії

Днями російський диктатор Володимир Путін оголосив нове "перемир'я" з 8 по 11 травня, приурочене до "Дня перемоги".

Однак попри це, за перу добу бойові дії на фронті не припинилися: російські загарбники продовжують наступати по всіх фронтах, кількість атак зросла.

Посольство США в Україні попередило про високу ймовірність масштабної повітряної атаки на Україну найближчим часом.

За даними агентства Reuters, Сполучені Штати й ЄС запропонували нове перемир'я терміном на 30 днів і не виключили його оголошення вже у найближчі години. У разі відмови, проти Росії будуть запроваджені нові жорсткі санкції.

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