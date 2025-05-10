Понад 190 боїв на фронті: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 190 бойових зіткнень. Найзапекліші бої точилися на Покровському, Куп’янському та Краматорському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України відбили 196 бойових зіткнень по всій лінії фронту.
Російські війська завдали 34 авіаудари, застосували 69 керованих авіабомб, здійснили понад 4100 обстрілів, зокрема 35 - із реактивних систем залпового вогню, а також залучили 2174 дрони-камікадзе.
Ситуація на напрямках:
Харківський напрямок. Противник шість разів атакував позиції Сил оборони України в районі Вовчанська.
Куп’янський напрямок. Відбулося три ворожі атаки в районах Загризового та Нової Кругляківки.
Лиманський напрямок. Російські війська здійснили 17 атак у напрямках Липового, Рідкодуба, Ямполівки, Греківки, Нового Миру та Зеленої Долини.
Сіверський напрямок. Ворог здійснив вісім штурмів на позиції українських підрозділів поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.
Краматорський напрямок. Зафіксовано 10 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та у напрямку Олександро-Шультиного.
Торецький напрямок. Окупанти здійснили 15 атак біля Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.
Покровський напрямок. Найінтенсивніші бойові дії – 65 атак ворога поблизу Олександрополя, Новоторецького, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Нова Полтавки, Променя, Єлизаветівки, Даченського, Звірового, Котлярівки, Андріївки, Лисівки, Новосергіївки, а також у напрямках Муравки, Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки та Троїцького.
Новопавлівський напрямок. Сили оборони відбили 31 атаку біля Багатиря, Костянтинополя, Одрадного, Рівнополя, Новосілки, Вільного Поля, Привільного та у напрямках Новополя, Шевченка, Зеленого Поля.
Гуляйпільський напрямок. Наступальних дій з боку противника не зафіксовано.
Оріхівський напрямок. Українські війська відбили шість атак у районах Малих Щербаків, Степового та Щербаків.
Придніпровський напрямок. Ворог шість разів намагався безуспішно прорватися до українських позицій.
Операційна зона "Курщина". Підрозділи Сил оборони відбили 19 атак російських військ. Крім того, зафіксовано 13 авіаударів із використанням 21 керованої бомби та 316 артилерійських обстрілів, зокрема один — з РСЗВ.
Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Втрати РФ
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 36 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 106 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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