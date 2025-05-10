Понад 190 боїв на фронті: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 190 бойових зіткнень. Найзапекліші бої точилися на Покровському, Куп’янському та Краматорському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки . Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Операційна зона "Курщина". Підрозділи Сил оборони відбили 19 атак російських військ. Крім того, зафіксовано 13 авіаударів із використанням 21 керованої бомби та 316 артилерійських обстрілів , зокрема один — з РСЗВ.

Придніпровський напрямок. Ворог шість разів намагався безуспішно прорватися до українських позицій.

Оріхівський напрямок. Українські війська відбили шість атак у районах Малих Щербаків , Степового та Щербаків .

Гуляйпільський напрямок. Наступальних дій з боку противника не зафіксовано.

Новопавлівський напрямок. Сили оборони відбили 31 атаку біля Багатиря, Костянтинополя, Одрадного, Рівнополя, Новосілки, Вільного Поля, Привільного та у напрямках Новополя, Шевченка, Зеленого Поля.

Покровський напрямок. Найінтенсивніші бойові дії – 65 атак ворога поблизу Олександрополя, Новоторецького, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Нова Полтавки, Променя, Єлизаветівки, Даченського, Звірового, Котлярівки, Андріївки, Лисівки, Новосергіївки, а також у напрямках Муравки, Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки та Троїцького.

Краматорський напрямок. Зафіксовано 10 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та у напрямку Олександро-Шультиного.

Сіверський напрямок. Ворог здійснив вісім штурмів на позиції українських підрозділів поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

Лиманський напрямок. Російські війська здійснили 17 атак у напрямках Липового, Рідкодуба, Ямполівки, Греківки, Нового Миру та Зеленої Долини.

Куп’янський напрямок. Відбулося три ворожі атаки в районах Загризового та Нової Кругляківки .

Харківський напрямок. Противник шість разів атакував позиції Сил оборони України в районі Вовчанська .

Втрати РФ

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 36 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 106 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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