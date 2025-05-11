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"Перемирие" Путина завершилось. Россия запустила "Шахеды": где риск ударов

Воскресенье 11 мая 2025 02:21
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"Перемирие" Путина завершилось. Россия запустила "Шахеды": где риск ударов Фото: на юге Украины объявлено об угрозе атак "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В полночь истек срок объявленного российским диктатором Владимиром Путиным "перемирия". Объявлено об угрозе пуска россиянами ударных дронов "Шахед" в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - отметил он.

В 02:06 была объявлена воздушная тревога на всей территории Запорожской области, а также в Синельниковском и Павлоградском районах Днепропетровской области.

В 02:39 Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Также сообщалось об угрозе ударных БпЛА для Запорожской области.

В 02:53 вражеские БпЛА были зафиксированы:

  • в северной части Сумской области, курс западный;
  • на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, курс северный.

По состоянию на 02:48 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

&quot;Перемирие&quot; Путина завершилось. Россия запустила &quot;Шахеды&quot;: где риск ударов

"Перемирие" Путина

Российский диктатор Владимир Путин объявил с 8 по 11 мая "перемирие" на фронте по случаю "Дня победы".

Количество воздушных атак по тыловым регионам Украины в этот период уменьшилось, однако боевые действия на фронте не прекратились. Наоборот, количество боев существенно возросло.

Кроме того, войска агрессора продолжали массированно атаковать Сумскую область.

США и ЕС предложили России объявить 30-дневное перемирие в войне с Украиной. В случае отказа, Кремлю пригрозили новыми жесткими санкциями.

На пресс-конференции в Кремле этой ночью Путин предложил на следующей неделе возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле.

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