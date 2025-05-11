"Перемирие" Путина завершилось. Россия запустила "Шахеды": где риск ударов
В полночь истек срок объявленного российским диктатором Владимиром Путиным "перемирия". Объявлено об угрозе пуска россиянами ударных дронов "Шахед" в направлении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - отметил он.
В 02:06 была объявлена воздушная тревога на всей территории Запорожской области, а также в Синельниковском и Павлоградском районах Днепропетровской области.
В 02:39 Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Также сообщалось об угрозе ударных БпЛА для Запорожской области.
В 02:53 вражеские БпЛА были зафиксированы:
- в северной части Сумской области, курс западный;
- на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, курс северный.
По состоянию на 02:48 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
"Перемирие" Путина
Российский диктатор Владимир Путин объявил с 8 по 11 мая "перемирие" на фронте по случаю "Дня победы".
Количество воздушных атак по тыловым регионам Украины в этот период уменьшилось, однако боевые действия на фронте не прекратились. Наоборот, количество боев существенно возросло.
Кроме того, войска агрессора продолжали массированно атаковать Сумскую область.
США и ЕС предложили России объявить 30-дневное перемирие в войне с Украиной. В случае отказа, Кремлю пригрозили новыми жесткими санкциями.
На пресс-конференции в Кремле этой ночью Путин предложил на следующей неделе возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле.
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