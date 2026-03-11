Без перекладу не пустять: як випускникам за кордоном зареєструватися на НМТ-2026

Вступники, які здобули або завершують здобуття середньої освіти в іноземних школах, мають право скласти НМТ у 2026 році. Для цього необхідно підготувати специфічний пакет документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Майбутні учасники тестування, які перебувають за кордоном, під час реєстрації мають надати документ, що підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти.
Ключовою умовою для успішної реєстрації є мова документів. Якщо диплом, свідоцтво або довідка видані іноземною мовою, вступник зобов'язаний надати нотаріально засвідчений переклад документа українською мовою.
Нагадаємо, що основний етап реєстрації для участі в НМТ-2026 триватиме до 2 квітня.
Тестування проходиме у два етапи:
Учасники тестування складатимуть чотири предмети в один день. Формат передбачає два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними:
Раніше ми писали про те, хто може вступити у ВНЗ в 2026 році без складання НМТ.
Читайте також про те, що якщо учасник зареєструється на НМТ-2026, але не прийде на іспит, його не оштрафують. Втім в УЦОЯО закликають скасувати свою реєстрацію, якщо вступник знає, що не зможе прийти на тестування.