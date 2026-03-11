UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Без перекладу не пустять: як випускникам за кордоном зареєструватися на НМТ-2026

08:00 11.03.2026 Ср
2 хв
Скільки часу залишилось, щоб подати заявку на участь?
aimg Василина Копитко
Реєстрація на НМТ-2026 розпочалась 5 березня (фото: Getty Images)

Вступники, які здобули або завершують здобуття середньої освіти в іноземних школах, мають право скласти НМТ у 2026 році. Для цього необхідно підготувати специфічний пакет документів.

Головне:

  • Доступність: випускники закордонних шкіл офіційно допущені до тестування.
  • Довідки: замість атестата можна подати підтвердження від школи про завершення навчання цього року.
  • Бюрократія: обов'язковим є нотаріальний переклад іноземних документів.

Які документи потрібні для реєстрації

Майбутні учасники тестування, які перебувають за кордоном, під час реєстрації мають надати документ, що підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти.

  • Для тих, хто вже закінчив школу: документ про освіту будь-якої країни.
  • Для випускників 2026 року: довідка з іноземного закладу освіти про те, що учень завершує навчання у поточному навчальному році.

Важлива вимога щодо перекладу

Ключовою умовою для успішної реєстрації є мова документів. Якщо диплом, свідоцтво або довідка видані іноземною мовою, вступник зобов'язаний надати нотаріально засвідчений переклад документа українською мовою.

Нагадаємо, що основний етап реєстрації для участі в НМТ-2026 триватиме до 2 квітня.

Яким буде НМТ-2026

Тестування проходиме у два етапи:

  • Основна сесія: з 20 травня до 25 червня.
  • Додаткова сесія: з 17 до 24 липня.

Учасники тестування складатимуть чотири предмети в один день. Формат передбачає два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними:

  • Перший етап (120 хв): українська мова та математика.
  • Перерва: 20 хвилин.
  • Другий етап (120 хв): історія України та предмет на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література).

Раніше ми писали про те, хто може вступити у ВНЗ в 2026 році без складання НМТ.

Читайте також про те, що якщо учасник зареєструється на НМТ-2026, але не прийде на іспит, його не оштрафують. Втім в УЦОЯО закликають скасувати свою реєстрацію, якщо вступник знає, що не зможе прийти на тестування.

