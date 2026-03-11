Без перевода не пустят: как выпускникам за границей зарегистрироваться на НМТ-2026

Поступающие, которые получили или завершают получение среднего образования в иностранных школах, имеют право сдать НМТ в 2026 году. Для этого необходимо подготовить специфический пакет документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа".
Главное:
Будущие участники тестирования, которые находятся за границей, при регистрации должны предоставить документ, подтверждающий получение полного общего среднего образования.
Ключевым условием для успешной регистрации является язык документов. Если диплом, свидетельство или справка выданы на иностранном языке, абитуриент обязан предоставить нотариально заверенный перевод документа на украинский язык.
Напомним, что основной этап регистрации для участия в НМТ-2026 продлится до 2 апреля.
Тестирование будет проходить в два этапа:
Участники тестирования будут сдавать четыре предмета в один день. Формат предусматривает два этапа по 120 минут с 20-минутным перерывом между ними:
Читайте также о том, что если участник зарегистрируется на НМТ-2026, но не придет на экзамен, его не оштрафуют. Но в УЦОКО призывают отменить свою регистрацию, если поступающий знает, что не сможет прийти на тестирование.