Перехід на літній час 2026: чому годинники в Україні переводять саме о 03:00 та що зміниться

13:15 27.03.2026 Пт
4 хв
Що допоможе організму адаптуватися до нового часу?
aimg Тетяна Веремєєва aimg Василина Копитко
Фото: Перехід на літній час (Getty Images)

Українці вже цієї неділі перейдуть на літній час. Годинники традиційно переведуть на годину вперед, але за цією звичною процедурою стоять не лише технічні рішення, а й реальний вплив на організм.

РБК-Україна розповідає, чому годинники переводять о 3:00 та як це впливає на людей.

Головне:

  • У ніч на 29 березня 2026 року о 03:00 стрілки годинника переведуть на годину вперед.
  • Час 03:00 обрано через мінімальну активність транспорту, банківських систем та міжнародних рейсів.
  • Перехід на літній час вважається важчим за зимовий; він підвищує ризики інфарктів, ДТП та психоемоційних розладів.
  • Для українців через війну та хронічний стрес адаптація організму до нового ритму триватиме довше.
  • Сомнолог радить зміщувати час сну поступово, додавати світла зранку та обирати білковий сніданок.
  • Україна продовжує практику сезонного переведення часу щонайменше до кінця 2026 року.

В Україні зміна часу відбувається двічі на рік - навесні та восени. У 2026 році перехід на літній час запланований на 29 березня о 03:00 - стрілки потрібно перевести на 04:00. Зворотний перехід на зимовий час відбудеться в ніч на 25 жовтня.

Чому саме 03:00 і в ніч на неділю

Багатьом здається, що час для переведення годинників обраний випадково. Насправді це продумане рішення.

Ніч на неділю - найбільш "м’який" момент для змін. Більшість людей не працює, менше користується транспортом і має змогу спокійніше адаптуватися.

Що стосується 03:00 - це період найменшої активності:

  • більшість людей спить,
  • майже немає поїздів і мінімальний рух транспорту,
  • банківські системи та сервіси працюють у "тихому" режимі.

Історично це також пов’язано із залізницею - саме в цей проміжок було найменше рейсів, тому зміна часу не створювала хаосу в розкладах.

Крім того, переведення вночі дозволяє синхронно змінювати час у межах одного поясу - це важливо для міжнародних перевезень і зв’язку.

Чому організму складно адаптуватися

Сомнолог Дарія Пилипенко у коментарі РБК-Україна пояснила, що людина живе одразу за трьома ритмами - біологічним, сонячним і соціальним. У нормі вони синхронізовані. Але під час переведення годинника виникає збій.

"Соціальний розклад змінюється миттєво, а організм не встигає підлаштуватися. Йому потрібен час", - зазначає експерт.

Саме тому перехід на літній час (коли ми "втрачаємо" годину сну) зазвичай переноситься важче, ніж на зимовий.

Реальні наслідки для здоров’я

Дослідження в США та Європі показують: зміна часу - це не дрібниця.

У перші дні після переведення годинників:

  • зростає ризик інфарктів та інсультів;
  • збільшується кількість ДТП;
  • фіксується більше психоемоційних розладів.

В українських реаліях ситуація складніша. Через війну багато людей вже мають порушений сон, живуть у стані тривоги та хронічного стресу.

За словами Пилипенко, це означає додаткове навантаження:

  • збивається баланс мелатоніну (гормону сну);
  • порушується рівень кортизолу (гормону активності);
  • організм довше входить у нормальний ритм.

"Для українців це зона ризику. Ми вже недосипаємо, і будь-який додатковий стрес може мати наслідки", - наголошує вона.

Як підготуватися до переходу

Щоб пережити зміну часу легше, експерти радять діяти поступово.

Найефективніші поради:

  • Додайте світла зранку. Яскраве освітлення допомагає "розбудити" організм
  • Рухайтеся після пробудження. Навіть коротка зарядка активізує внутрішні ритми.
  • Обирайте білковий сніданок. Це допомагає стабілізувати настрій і енергію.
  • Зміщуйте сон поступово. Краще почати за кілька днів і змінювати режим по 30 хвилин.
  • Одразу живіть за новим часом. Не порівнюйте з "учорашнім" - це тільки затягує адаптацію.

Що це означає для українців

Переведення годинників - це не просто формальність, а процес, який впливає на повсякденне життя.

З одного боку, це допомагає ефективніше використовувати світловий день і синхронізуватися з іншими країнами. З іншого - створює додаткове навантаження на організм.

Тому головне - не ігнорувати цей період і дати собі час на адаптацію.

Поки що Україна не відмовилася від сезонного переведення часу, тож така зміна залишається частиною життя українців щонайменше і в 2026 році.

Нагадаємо, що в Україні наприкінці березня знову переведуть годинники на літній час, попри тривалі дискусії щодо скасування цієї практики. Рішення не змінювати систему пов’язане з тим, що закон про відмову від переведення часу так і не набрав чинності, а також із можливими економічними втратами у разі переходу на постійний час.

Під час написання матеріалу були використані такі джерела: Time Magazine, Live Science, Mental Floss, IFLScience, Wikipedia, а також коментар сомнолога Дарія Пилипенко.

