Перехід на літній час 2026: чому годинники в Україні переводять саме о 03:00 та що зміниться

Головне: У ніч на 29 березня 2026 року о 03:00 стрілки годинника переведуть на годину вперед.

Час 03:00 обрано через мінімальну активність транспорту, банківських систем та міжнародних рейсів.

Перехід на літній час вважається важчим за зимовий; він підвищує ризики інфарктів, ДТП та психоемоційних розладів.

Для українців через війну та хронічний стрес адаптація організму до нового ритму триватиме довше.

Сомнолог радить зміщувати час сну поступово, додавати світла зранку та обирати білковий сніданок.

Україна продовжує практику сезонного переведення часу щонайменше до кінця 2026 року.

В Україні зміна часу відбувається двічі на рік - навесні та восени. У 2026 році перехід на літній час запланований на 29 березня о 03:00 - стрілки потрібно перевести на 04:00. Зворотний перехід на зимовий час відбудеться в ніч на 25 жовтня.

Чому саме 03:00 і в ніч на неділю

Багатьом здається, що час для переведення годинників обраний випадково. Насправді це продумане рішення.

Ніч на неділю - найбільш "м’який" момент для змін. Більшість людей не працює, менше користується транспортом і має змогу спокійніше адаптуватися.

Що стосується 03:00 - це період найменшої активності:

більшість людей спить,

майже немає поїздів і мінімальний рух транспорту,

банківські системи та сервіси працюють у "тихому" режимі.

Історично це також пов’язано із залізницею - саме в цей проміжок було найменше рейсів, тому зміна часу не створювала хаосу в розкладах.

Крім того, переведення вночі дозволяє синхронно змінювати час у межах одного поясу - це важливо для міжнародних перевезень і зв’язку.

Чому організму складно адаптуватися

Сомнолог Дарія Пилипенко у коментарі РБК-Україна пояснила, що людина живе одразу за трьома ритмами - біологічним, сонячним і соціальним. У нормі вони синхронізовані. Але під час переведення годинника виникає збій.

"Соціальний розклад змінюється миттєво, а організм не встигає підлаштуватися. Йому потрібен час", - зазначає експерт.

Саме тому перехід на літній час (коли ми "втрачаємо" годину сну) зазвичай переноситься важче, ніж на зимовий.

Реальні наслідки для здоров’я

Дослідження в США та Європі показують: зміна часу - це не дрібниця.

У перші дні після переведення годинників:

зростає ризик інфарктів та інсультів;

збільшується кількість ДТП;

фіксується більше психоемоційних розладів.

В українських реаліях ситуація складніша. Через війну багато людей вже мають порушений сон, живуть у стані тривоги та хронічного стресу.

За словами Пилипенко, це означає додаткове навантаження:

збивається баланс мелатоніну (гормону сну);

порушується рівень кортизолу (гормону активності);

організм довше входить у нормальний ритм.

"Для українців це зона ризику. Ми вже недосипаємо, і будь-який додатковий стрес може мати наслідки", - наголошує вона.

Як підготуватися до переходу

Щоб пережити зміну часу легше, експерти радять діяти поступово.

Найефективніші поради:

Додайте світла зранку. Яскраве освітлення допомагає "розбудити" організм

Рухайтеся після пробудження. Навіть коротка зарядка активізує внутрішні ритми.

Обирайте білковий сніданок. Це допомагає стабілізувати настрій і енергію.

Зміщуйте сон поступово. Краще почати за кілька днів і змінювати режим по 30 хвилин.

Одразу живіть за новим часом. Не порівнюйте з "учорашнім" - це тільки затягує адаптацію.

Що це означає для українців

Переведення годинників - це не просто формальність, а процес, який впливає на повсякденне життя.

З одного боку, це допомагає ефективніше використовувати світловий день і синхронізуватися з іншими країнами. З іншого - створює додаткове навантаження на організм.

Тому головне - не ігнорувати цей період і дати собі час на адаптацію.

Поки що Україна не відмовилася від сезонного переведення часу, тож така зміна залишається частиною життя українців щонайменше і в 2026 році.