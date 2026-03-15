Знову переводимо годинники: чому Україна так і не змогла скасувати "часові гойдалки"

В Україні вкотре готуються до переходу на літній час. Традиційно в останню неділю березня стрілки годинників переведуть на одну годину вперед, попри багаторічні дискусії про скасування цієї практики.

РБК-Україна розповідає, чому перехід на літній час досі не скасували.

Перехід на літній час відбудеться в ніч із 28 на 29 березня. О 03:00 стрілки годинників необхідно перевести на одну годину вперед.

Сучасні смартфони та комп'ютери зроблять це автоматично. Проте варто пам'ятати, що механічні пристрої доведеться налаштовувати вручну.

Чому скасування знову відклали

Питання про відмову від сезонного переведення часу в Україні обговорюється вже понад 10 років. Востаннє шанс зупинити "часові гойдалки" був у липні 2024 року, коли Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201.

Документ передбачав фіксацію в Україні єдиного "київського" часу (UTC+2) на постійній основі. Проте закон досі не набрав чинності через низку причин.

Так, попри ухвалення парламентом, президент України Володимир Зеленський так і не підписав документ. Причина була в тому, що сплив термін ветування документу, а оскільки автором документу був голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, задля уникнення конфлікту законопроєкт "підвісили у повітрі".

Інша причина - суто економічна. В разі відмови від літнього часу сонце влітку на сході України сходитиме о 03:00 ранку, а заходитиме занадто рано, що змусить промисловість та населення вмикати світло раніше.

А фіксація "зимового" часу призведе до значних збитків для бізнесу та збільшення споживання електроенергії у вечірні години. Що також погано позначиться на економіці загалом.

Нарешті, ще один важливий момент - Україна прагне узгодити свій часовий режим із країнами Європейського Союзу. В ЄС дискусія про скасування переведення стрілок також триває, але остаточного спільного рішення ще не прийнято. Тому більшість європейських країн так само "пересуває" час.