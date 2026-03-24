"Декретний" час та експерименти СРСР: як в Україні понад століття переводили годинники

У ніч із суботи на неділю, 29 березня 2026 року, українці переведуть годинники на літній час. О 03:00 стрілки потрібно перевести на одну годину вперед, тож спати доведеться на годину менше.

РБК-Україна розповідає, коли і чому почали переводити годинники в Україні.

Більшість сучасних пристроїв - смартфони, комп’ютери та смартгодинники - змінять час автоматично. Водночас механічні годинники доведеться перевести вручну.

Як і коли в Україні переводять годинники

В Україні порядок переведення часу регулюється постановою Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України", ухваленою у 1996 році.

Згідно з документом:

перехід на літній час відбувається в останню неділю березня о 03:00 (стрілки переводять на одну годину вперед);

відбувається в останню неділю березня о 03:00 (стрілки переводять на одну годину вперед); повернення до стандартного (зимового) часу - в останню неділю жовтня о 04:00 (стрілки переводять на одну годину назад).

Такий графік синхронізований із більшістю країн Європи, тому зміна часу відбувається одночасно, і різниця в часі між Україною та європейськими державами залишається стабільною протягом року.

Як змінювався літній час на території України

Історія переведення годинників на території України почалася ще на початку ХХ століття. Першими літній час запровадили Німеччина та Австро-Угорщина під час Першої світової війни. Це рішення безпосередньо зачепило українські землі, що входили до складу імперії - Закарпаття, Галичину, Буковину і Волинь. Уже 30 квітня 1916 року там перевели стрілки на годину вперед, а восени - назад.

Згодом практика поширилася на інші країни: у 1918 році літній час запровадили у США, а в Росії - у 1917 році. В Україні ж у період визвольних змагань 1919 року також офіційно вводили сезонну зміну часу - відповідне рішення діяло з квітня до вересня.

У радянський період підхід до часу змінювався. З 1930 року на території СРСР запровадили так званий "декретний" час - стрілки постійно були зміщені на одну годину вперед. А з 1981 року додали ще й сезонний перехід, унаслідок чого влітку час випереджав поясний уже на дві години.

Після цього систему поступово переглянули. У 1990 році "декретний" час на території України скасували, а в наступні роки країна кілька разів змінювала підхід до сезонного переведення годинників. Остаточно сучасну модель закріпили у 1996 році постановою Кабінету міністрів.

Відтоді в Україні діє "київський час" другого часового поясу з сезонним переведенням стрілок.

Навіщо запровадили літній час

Перехід на літній час має на меті ефективніше використання світлового дня. Завдяки цьому люди можуть раніше починати активність, довше працювати при природному освітленні та менше використовувати електроенергію.

Водночас критики наголошують, що такі зміни можуть впливати на самопочуття людей, адже організму потрібен час, щоб адаптуватися до нового режиму.

За дослідженнями, на це може знадобитися до двох тижнів після переведення годинників.

Як з’явилася ідея переведення часу

Ідея змінювати час виникла ще у XVIII столітті. У 1784 році Бенджамін Франклін запропонував переводити годинники для економії свічок.

Практично вперше це реалізували у 1908 році у Великій Британії - у королівському маєтку Сандрінґем за наказом короля Едварда VII.

Пізніше літній час почали активно впроваджувати під час Першої світової війни для економії ресурсів, а згодом він поширився у багатьох країнах світу.