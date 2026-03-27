Переход на летнее время 2026: почему часы в Украине переводят именно в 03:00 и что изменится

Украинцы уже в это воскресенье перейдут на летнее время. Часы традиционно переведут на час вперед, но за этой привычной процедурой стоят не только технические решения, но и реальное влияние на организм.
РБК-Украина рассказывает, почему часы переводят в 3:00 и как это влияет на людей.
Главное:
В Украине смена времени происходит дважды в год - весной и осенью. В 2026 году переход на летнее время запланирован на 29 марта в 03:00 - стрелки нужно перевести на 04:00. Обратный переход на зимнее время состоится в ночь на 25 октября.
Многим кажется, что время для перевода часов выбрано случайно. На самом деле это продуманное решение.
Ночь на воскресенье - самый "мягкий" момент для изменений. Большинство людей не работает, меньше пользуется транспортом и имеет возможность спокойнее адаптироваться.
Что касается 03:00 - это период наименьшей активности:
Исторически это также связано с железной дорогой - именно в этот промежуток было меньше всего рейсов, поэтому смена времени не создавала хаоса в расписаниях.
Кроме того, перевод ночью позволяет синхронно менять время в пределах одного пояса - это важно для международных перевозок и связи.
Сомнолог Дарья Пилипенко в комментарии РБК-Украина объяснила, что человек живет сразу по трем ритмам - биологическому, солнечному и социальному. В норме они синхронизированы. Но во время перевода часов возникает сбой.
"Социальное расписание меняется мгновенно, а организм не успевает подстроиться. Ему нужно время", - отмечает эксперт.
Именно поэтому переход на летнее время (когда мы "теряем" час сна) обычно переносится тяжелее, чем на зимнее.
Исследования в США и Европе показывают: смена времени - это не пустяк.
В первые дни после перевода часов:
В украинских реалиях ситуация сложнее. Из-за войны многие люди уже имеют нарушенный сон, живут в состоянии тревоги и хронического стресса.
По словам Пилипенко, это означает дополнительную нагрузку:
"Для украинцев это зона риска. Мы уже недосыпаем, и любой дополнительный стресс может иметь последствия", - отмечает она.
Чтобы пережить смену времени легче, эксперты советуют действовать постепенно.
Самые эффективные советы:
Перевод часов - это не просто формальность, а процесс, который влияет на повседневную жизнь.
С одной стороны, это помогает эффективнее использовать световой день и синхронизироваться с другими странами. С другой - создает дополнительную нагрузку на организм.
Поэтому главное - не игнорировать этот период и дать себе время на адаптацию.
Пока что Украина не отказалась от сезонного перевода времени, поэтому такое изменение остается частью жизни украинцев как минимум и в 2026 году.
Напомним, что в Украине в конце марта снова переведут часы на летнее время, несмотря на длительные дискуссии об отмене этой практики. Решение не менять систему связано с тем, что закон об отказе от перевода времени так и не вступил в силу, а также с возможными экономическими потерями в случае перехода на постоянное время.
При написании материала были использованы следующие источники: Time Magazine, Live Science, Mental Floss, IFLScience, Wikipedia, а также комментарий сомнолога Дарія Пилипенко.