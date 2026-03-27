Переход на летнее время 2026: почему часы в Украине переводят именно в 03:00 и что изменится

13:15 27.03.2026 Пт
4 мин
Что поможет организму адаптироваться к новому времени?
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Фото: Переход на летнее время (Getty Images)

Украинцы уже в это воскресенье перейдут на летнее время. Часы традиционно переведут на час вперед, но за этой привычной процедурой стоят не только технические решения, но и реальное влияние на организм.

РБК-Украина рассказывает, почему часы переводят в 3:00 и как это влияет на людей.

Главное:

  • В ночь на 29 марта 2026 года в 03:00 стрелки часов переведут на час вперед.
  • Время 03:00 выбрано из-за минимальной активности транспорта, банковских систем и международных рейсов.
  • Переход на летнее время считается тяжелее зимнего; он повышает риски инфарктов, ДТП и психоэмоциональных расстройств.
  • Для украинцев из-за войны и хронического стресса адаптация организма к новому ритму продлится дольше.
  • Сомнолог советует смещать время сна постепенно, добавлять света утром и выбирать белковый завтрак.
  • Украина продолжает практику сезонного перевода времени как минимум до конца 2026 года.

В Украине смена времени происходит дважды в год - весной и осенью. В 2026 году переход на летнее время запланирован на 29 марта в 03:00 - стрелки нужно перевести на 04:00. Обратный переход на зимнее время состоится в ночь на 25 октября.

Почему именно 03:00 и в ночь на воскресенье

Многим кажется, что время для перевода часов выбрано случайно. На самом деле это продуманное решение.

Ночь на воскресенье - самый "мягкий" момент для изменений. Большинство людей не работает, меньше пользуется транспортом и имеет возможность спокойнее адаптироваться.

Что касается 03:00 - это период наименьшей активности:

  • большинство людей спит,
  • почти нет поездов и минимальное движение транспорта,
  • банковские системы и сервисы работают в "тихом" режиме.

Исторически это также связано с железной дорогой - именно в этот промежуток было меньше всего рейсов, поэтому смена времени не создавала хаоса в расписаниях.

Кроме того, перевод ночью позволяет синхронно менять время в пределах одного пояса - это важно для международных перевозок и связи.

Почему организму сложно адаптироваться

Сомнолог Дарья Пилипенко в комментарии РБК-Украина объяснила, что человек живет сразу по трем ритмам - биологическому, солнечному и социальному. В норме они синхронизированы. Но во время перевода часов возникает сбой.

"Социальное расписание меняется мгновенно, а организм не успевает подстроиться. Ему нужно время", - отмечает эксперт.

Именно поэтому переход на летнее время (когда мы "теряем" час сна) обычно переносится тяжелее, чем на зимнее.

Реальные последствия для здоровья

Исследования в США и Европе показывают: смена времени - это не пустяк.

В первые дни после перевода часов:

  • возрастает риск инфарктов и инсультов;
  • увеличивается количество ДТП;
  • фиксируется больше психоэмоциональных расстройств.

В украинских реалиях ситуация сложнее. Из-за войны многие люди уже имеют нарушенный сон, живут в состоянии тревоги и хронического стресса.

По словам Пилипенко, это означает дополнительную нагрузку:

  • сбивается баланс мелатонина (гормона сна);
  • нарушается уровень кортизола (гормона активности);
  • организм дольше входит в нормальный ритм.

"Для украинцев это зона риска. Мы уже недосыпаем, и любой дополнительный стресс может иметь последствия", - отмечает она.

Как подготовиться к переходу

Чтобы пережить смену времени легче, эксперты советуют действовать постепенно.

Самые эффективные советы:

  • Добавьте света утром. Яркое освещение помогает "разбудить" организм
  • Двигайтесь после пробуждения. Даже короткая зарядка активизирует внутренние ритмы.
  • Выбирайте белковый завтрак. Это помогает стабилизировать настроение и энергию.
  • Смещайте сон постепенно. Лучше начать за несколько дней и менять режим по 30 минут.
  • Сразу живите по новому времени. Не сравнивайте со "вчерашним" - это только затягивает адаптацию.

Что это значит для украинцев

Перевод часов - это не просто формальность, а процесс, который влияет на повседневную жизнь.

С одной стороны, это помогает эффективнее использовать световой день и синхронизироваться с другими странами. С другой - создает дополнительную нагрузку на организм.

Поэтому главное - не игнорировать этот период и дать себе время на адаптацию.

Пока что Украина не отказалась от сезонного перевода времени, поэтому такое изменение остается частью жизни украинцев как минимум и в 2026 году.

Напомним, что в Украине в конце марта снова переведут часы на летнее время, несмотря на длительные дискуссии об отмене этой практики. Решение не менять систему связано с тем, что закон об отказе от перевода времени так и не вступил в силу, а также с возможными экономическими потерями в случае перехода на постоянное время.

При написании материала были использованы следующие источники: Time Magazine, Live Science, Mental Floss, IFLScience, Wikipedia, а также комментарий сомнолога Дарія Пилипенко.

