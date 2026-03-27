Перехід на літній час 2026: чому годинники в Україні переводять саме о 03:00 та що зміниться
Українці вже цієї неділі перейдуть на літній час. Годинники традиційно переведуть на годину вперед, але за цією звичною процедурою стоять не лише технічні рішення, а й реальний вплив на організм.
РБК-Україна розповідає, чому годинники переводять о 3:00 та як це впливає на людей.
Головне:
- У ніч на 29 березня 2026 року о 03:00 стрілки годинника переведуть на годину вперед.
- Час 03:00 обрано через мінімальну активність транспорту, банківських систем та міжнародних рейсів.
- Перехід на літній час вважається важчим за зимовий; він підвищує ризики інфарктів, ДТП та психоемоційних розладів.
- Для українців через війну та хронічний стрес адаптація організму до нового ритму триватиме довше.
- Сомнолог радить зміщувати час сну поступово, додавати світла зранку та обирати білковий сніданок.
- Україна продовжує практику сезонного переведення часу щонайменше до кінця 2026 року.
В Україні зміна часу відбувається двічі на рік - навесні та восени. У 2026 році перехід на літній час запланований на 29 березня о 03:00 - стрілки потрібно перевести на 04:00. Зворотний перехід на зимовий час відбудеться в ніч на 25 жовтня.
Чому саме 03:00 і в ніч на неділю
Багатьом здається, що час для переведення годинників обраний випадково. Насправді це продумане рішення.
Ніч на неділю - найбільш "м’який" момент для змін. Більшість людей не працює, менше користується транспортом і має змогу спокійніше адаптуватися.
Що стосується 03:00 - це період найменшої активності:
- більшість людей спить,
- майже немає поїздів і мінімальний рух транспорту,
- банківські системи та сервіси працюють у "тихому" режимі.
Історично це також пов’язано із залізницею - саме в цей проміжок було найменше рейсів, тому зміна часу не створювала хаосу в розкладах.
Крім того, переведення вночі дозволяє синхронно змінювати час у межах одного поясу - це важливо для міжнародних перевезень і зв’язку.
Чому організму складно адаптуватися
Сомнолог Дарія Пилипенко у коментарі РБК-Україна пояснила, що людина живе одразу за трьома ритмами - біологічним, сонячним і соціальним. У нормі вони синхронізовані. Але під час переведення годинника виникає збій.
"Соціальний розклад змінюється миттєво, а організм не встигає підлаштуватися. Йому потрібен час", - зазначає експерт.
Саме тому перехід на літній час (коли ми "втрачаємо" годину сну) зазвичай переноситься важче, ніж на зимовий.
Реальні наслідки для здоров’я
Дослідження в США та Європі показують: зміна часу - це не дрібниця.
У перші дні після переведення годинників:
- зростає ризик інфарктів та інсультів;
- збільшується кількість ДТП;
- фіксується більше психоемоційних розладів.
В українських реаліях ситуація складніша. Через війну багато людей вже мають порушений сон, живуть у стані тривоги та хронічного стресу.
За словами Пилипенко, це означає додаткове навантаження:
- збивається баланс мелатоніну (гормону сну);
- порушується рівень кортизолу (гормону активності);
- організм довше входить у нормальний ритм.
"Для українців це зона ризику. Ми вже недосипаємо, і будь-який додатковий стрес може мати наслідки", - наголошує вона.
Як підготуватися до переходу
Щоб пережити зміну часу легше, експерти радять діяти поступово.
Найефективніші поради:
- Додайте світла зранку. Яскраве освітлення допомагає "розбудити" організм
- Рухайтеся після пробудження. Навіть коротка зарядка активізує внутрішні ритми.
- Обирайте білковий сніданок. Це допомагає стабілізувати настрій і енергію.
- Зміщуйте сон поступово. Краще почати за кілька днів і змінювати режим по 30 хвилин.
- Одразу живіть за новим часом. Не порівнюйте з "учорашнім" - це тільки затягує адаптацію.
Що це означає для українців
Переведення годинників - це не просто формальність, а процес, який впливає на повсякденне життя.
З одного боку, це допомагає ефективніше використовувати світловий день і синхронізуватися з іншими країнами. З іншого - створює додаткове навантаження на організм.
Тому головне - не ігнорувати цей період і дати собі час на адаптацію.
Поки що Україна не відмовилася від сезонного переведення часу, тож така зміна залишається частиною життя українців щонайменше і в 2026 році.
Нагадаємо, що в Україні наприкінці березня знову переведуть годинники на літній час, попри тривалі дискусії щодо скасування цієї практики. Рішення не змінювати систему пов’язане з тим, що закон про відмову від переведення часу так і не набрав чинності, а також із можливими економічними втратами у разі переходу на постійний час.
Під час написання матеріалу були використані такі джерела: Time Magazine, Live Science, Mental Floss, IFLScience, Wikipedia, а також коментар сомнолога Дарія Пилипенко.