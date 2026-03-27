Переход на летнее время 2026: почему часы в Украине переводят именно в 03:00 и что изменится

Украинцы уже в это воскресенье перейдут на летнее время. Часы традиционно переведут на час вперед, но за этой привычной процедурой стоят не только технические решения, но и реальное влияние на организм.

РБК-Украина рассказывает, почему часы переводят в 3:00 и как это влияет на людей.

Главное: В ночь на 29 марта 2026 года в 03:00 стрелки часов переведут на час вперед.

стрелки часов переведут на час вперед. Время 03:00 выбрано из-за минимальной активности транспорта, банковских систем и международных рейсов.

выбрано из-за минимальной активности транспорта, банковских систем и международных рейсов. Переход на летнее время считается тяжелее зимнего; он повышает риски инфарктов, ДТП и психоэмоциональных расстройств.

время считается тяжелее зимнего; он повышает риски инфарктов, ДТП и психоэмоциональных расстройств. Для украинцев из-за войны и хронического стресса адаптация организма к новому ритму продлится дольше.

продлится дольше. Сомнолог советует смещать время сна постепенно, добавлять света утром и выбирать белковый завтрак.

смещать время сна постепенно, добавлять света утром и выбирать белковый завтрак. Украина продолжает практику сезонного перевода времени как минимум до конца 2026 года.

В Украине смена времени происходит дважды в год - весной и осенью. В 2026 году переход на летнее время запланирован на 29 марта в 03:00 - стрелки нужно перевести на 04:00. Обратный переход на зимнее время состоится в ночь на 25 октября.

Почему именно 03:00 и в ночь на воскресенье

Многим кажется, что время для перевода часов выбрано случайно. На самом деле это продуманное решение.

Ночь на воскресенье - самый "мягкий" момент для изменений. Большинство людей не работает, меньше пользуется транспортом и имеет возможность спокойнее адаптироваться.

Что касается 03:00 - это период наименьшей активности:

большинство людей спит,

почти нет поездов и минимальное движение транспорта,

банковские системы и сервисы работают в "тихом" режиме.

Исторически это также связано с железной дорогой - именно в этот промежуток было меньше всего рейсов, поэтому смена времени не создавала хаоса в расписаниях.

Кроме того, перевод ночью позволяет синхронно менять время в пределах одного пояса - это важно для международных перевозок и связи.

Почему организму сложно адаптироваться

Сомнолог Дарья Пилипенко в комментарии РБК-Украина объяснила, что человек живет сразу по трем ритмам - биологическому, солнечному и социальному. В норме они синхронизированы. Но во время перевода часов возникает сбой.

"Социальное расписание меняется мгновенно, а организм не успевает подстроиться. Ему нужно время", - отмечает эксперт.

Именно поэтому переход на летнее время (когда мы "теряем" час сна) обычно переносится тяжелее, чем на зимнее.

Реальные последствия для здоровья

Исследования в США и Европе показывают: смена времени - это не пустяк.

В первые дни после перевода часов:

возрастает риск инфарктов и инсультов;

увеличивается количество ДТП;

фиксируется больше психоэмоциональных расстройств.

В украинских реалиях ситуация сложнее. Из-за войны многие люди уже имеют нарушенный сон, живут в состоянии тревоги и хронического стресса.

По словам Пилипенко, это означает дополнительную нагрузку:

сбивается баланс мелатонина (гормона сна);

нарушается уровень кортизола (гормона активности);

организм дольше входит в нормальный ритм.

"Для украинцев это зона риска. Мы уже недосыпаем, и любой дополнительный стресс может иметь последствия", - отмечает она.

Как подготовиться к переходу

Чтобы пережить смену времени легче, эксперты советуют действовать постепенно.

Самые эффективные советы:

Добавьте света утром. Яркое освещение помогает "разбудить" организм

Двигайтесь после пробуждения. Даже короткая зарядка активизирует внутренние ритмы.

Выбирайте белковый завтрак. Это помогает стабилизировать настроение и энергию.

Смещайте сон постепенно. Лучше начать за несколько дней и менять режим по 30 минут.

Сразу живите по новому времени. Не сравнивайте со "вчерашним" - это только затягивает адаптацию.

Что это значит для украинцев

Перевод часов - это не просто формальность, а процесс, который влияет на повседневную жизнь.

С одной стороны, это помогает эффективнее использовать световой день и синхронизироваться с другими странами. С другой - создает дополнительную нагрузку на организм.

Поэтому главное - не игнорировать этот период и дать себе время на адаптацию.

Пока что Украина не отказалась от сезонного перевода времени, поэтому такое изменение остается частью жизни украинцев как минимум и в 2026 году.