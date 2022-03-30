Переговоры Украины и России и обстрел ОГА в Николаеве: новости за 29 марта

В Стамбуле прошли переговоры Украины и России, российские оккупанты обстреляли здание ОГА в Николаеве, названы потери российской стороны в войне против Украины. Подробнее о том, что произошло во вторник, 29 марта - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупационные войска во вторник, 29 марта, нанесли ракетный удар по объекту вблизи города Никополь Днепропетровской области. По предварительным данным, обошлось без жертв.

В Киевской области российские оккупанты обстреляли один из складов. В результате попадания вражеского снаряда возник пожар.

Российские оккупационные войска во вторник, 29 марта, нанесли удар по Хмельницкой области. Под обстрел попал аэродром в городе Староконстантинов.

По состоянию на 29 марта российская сторона в войне против Украины потеряла около 17 200 военных. Также украинская армия уничтожила почти 600 танков и 127 самолетов.

Переговоры Украины и России завершились. Первые итоги встречи в Стамбуле

В турецком Стамбуле прошли переговоры Украины и России. Встреча началась с переговоров тет-а-тет лидеров делегаций, а потом продолжилась уже в расширенном формате. Появились первые подробности.

Глава переговорной группы, нардеп Давид Арахамия озвучил условия Украины по гарантиям безопасности. Также он назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности.

Член украинской делегации Александр Чалый назвал условие для нейтралитета Украины. В частности, Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.

Российские оккупанты обстреляли здание ОГА в Николаеве: есть погибшие

Российские войска сегодня утром 29 марта обстреляли здание Николаевской областной государственной администрации. В результате из-под завалов достали уже 12 погибших.

Спасатели целый день разбирали завалы вблизи здания. По последним данным, погибло уже 12 человек - их тела достали из-под разрушенного здания. Также 33 человека получили ранения. 18 человек достали из-под завалов.

Автор крылатой фразы о русском военном корабле вернулся домой: что известно о герое Украины

В первый день войны России против Украины пограничник с острова Змеиный отправил русский военный корабль по известному направлению. Украинский пограничник произнес эту фразу в ответ на требование российского ВМФ сдаться.

Что известно об этом герое Украины, как его зовут и другие интересные подробности – читайте в материале Styler.

ВСУ освободили Ирпень от оккупантов: как сейчас выглядит город (видео)

Украинские защитники 28 марта освободили Ирпень от российских захватчиков.

В сети начали появляться видео, как выглядит многострадальный город после того, как там побывали военные РФ. На видео можно наблюдать, какой хаос царит на улицах, многие дома не уцелели, лишь некоторые стоят невредимыми.