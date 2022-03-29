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Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности

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Стамбул, Вторник 29 марта 2022 14:35
Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава переговорной группы, нардеп Давид Арахамия звучил условия Украины по гарантиям безопасности. Также он назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арахамию во время телемарафона.

По его словам, Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны также смогут присоединиться к договору по своему желанию.

По словам Арахамии, страны-гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

"То есть, если Украина будет объектом агрессии, мы в праве в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо", - заявил Арахамия.

Напомним, сегодня в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией. Более подробно о результатах переговор можно узнать в материале РБК-Украина.

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