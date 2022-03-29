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Под обломками разрушенного здания Николаевской ОГА нашли уже 12 погибших

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Николаев, Вторник 29 марта 2022 21:15
Под обломками разрушенного здания Николаевской ОГА нашли уже 12 погибших В результате авиаудара в Николаевской области погибли 12 человек (t_me_dsns)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска сегодня утром обстреляли здание Николаевской областной государственной администрации. В результате из-под завалов достали уже 12 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели целый день разбирали завалы вблизи здания. По последним данным, погибло уже 12 человек - их тела достали из-под разрушенного здания.

Также 33 человека получили ранения. 18 человек достали из-под завалов - они уже получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали, что из-под завалов удалось достать девять пострадавших, их передали медикам.

Также мы публиковали фото разрушенной Николаевской ОГА.

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