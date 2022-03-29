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Около 17 200 человек и почти 600 танков: Генштаб назвал потери России

Новина українською →
Киев, Вторник 29 марта 2022 09:14
Около 17 200 человек и почти 600 танков: Генштаб назвал потери России Фото: Россия несет значительные потери в войне против Украины (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на 29 марта российская сторона в войне против Украины потеряла около 17 200 военных. Также украинская армия уничтожила почти 600 танков и 127 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав - около 17 200 человек
  • танки - 597 единиц
  • боевые бронированные машины - 1710 единиц
  • артиллерийские системы - 303 единицы
  • РСЗО - 96 единиц
  • средства ПВО - 54 единиц
  • самолеты - 127 единиц
  • вертолеты - 129 единиц
  • автомобильная техника - 1178 единиц
  • корабли/катера - 7 единиц
  • цистерны с ГСМ - 73 единицы
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 71 единица
  • специальная техника - ​​21 единица
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее у президента Украины Владимира Зеленского призвали Запад увеличить поставки снарядов для тяжелой и дальнобойной артиллерии, чтобы утроить потери российских войск.

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