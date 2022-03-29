Около 17 200 человек и почти 600 танков: Генштаб назвал потери России
Фото: Россия несет значительные потери в войне против Украины (GettyImages)
По состоянию на 29 марта российская сторона в войне против Украины потеряла около 17 200 военных. Также украинская армия уничтожила почти 600 танков и 127 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 17 200 человек
- танки - 597 единиц
- боевые бронированные машины - 1710 единиц
- артиллерийские системы - 303 единицы
- РСЗО - 96 единиц
- средства ПВО - 54 единиц
- самолеты - 127 единиц
- вертолеты - 129 единиц
- автомобильная техника - 1178 единиц
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 73 единицы
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 71 единица
- специальная техника - 21 единица
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее у президента Украины Владимира Зеленского призвали Запад увеличить поставки снарядов для тяжелой и дальнобойной артиллерии, чтобы утроить потери российских войск.
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