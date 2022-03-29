В Киевской области оккупанты обстреляли склад: возник масштабный пожар
В Киевской области российские оккупанты обстреляли один из складов. В результате попадания вражеского снаряда возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По информации ГСЧС, в Броварском районе Киевской области возник пожар из-за обстрела одного из местных складов.
Спасатели сообщают, что пожар локализовали примерно в 18:00. Горит примерно 20 тысяч квадратных метров склада.
Также к борьбе с пожаром привлекли 25 человек и 7 пожарных машин.
В Киевской области оккупанты обстреляли склад (t.me/dsns)
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