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В Киевской области оккупанты обстреляли склад: возник масштабный пожар

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Киевская область, Вторник 29 марта 2022 19:56
В Киевской области оккупанты обстреляли склад: возник масштабный пожар Через вражеский снаряд возник пожар в Киевской области (t.me/dsns)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской области российские оккупанты обстреляли один из складов. В результате попадания вражеского снаряда возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По информации ГСЧС, в Броварском районе Киевской области возник пожар из-за обстрела одного из местных складов.

Спасатели сообщают, что пожар локализовали примерно в 18:00. Горит примерно 20 тысяч квадратных метров склада.

Также к борьбе с пожаром привлекли 25 человек и 7 пожарных машин.

В Киевской области оккупанты обстреляли склад: возник масштабный пожарВ Киевской области оккупанты обстреляли склад: возник масштабный пожарВ Киевской области оккупанты обстреляли склад (t.me/dsns)

Ранее мы сообщали, что в Киеве обломки сбитой ракеты попали в частный дом.

Также мы писали, что ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно.

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