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Украина назвала условие для нейтралитета

Новина українською →
Стамбул, Вторник 29 марта 2022 14:36
Украина назвала условие для нейтралитета Фото: Александр Чалый (twitter.com/RadioVesti)
Автор: Валерия Полищук

Член украинской делегации Александр Чалый назвал условие для нейтралитета Украины. В частности, Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Если нам удастся закрепить ключевые положения, то Украина будет в позиции фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и без ядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически еще зафиксированы наши декларации по суверенитет, которая была принята 16 июля 1990 года", - заявил он

Напомним, ранее Давид Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности.

Отметим, что сегодня в Стамбуле завершились переговоры между Украиной и Россией.

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