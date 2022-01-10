Переговоры США и России и пожар в Нью-Йорке: новости за выходные

В Женеве прошел первый раунд переговоров США и России по "гарантиям безопасности", пожар в Нью-Йорке унес жизни 19 человек, Украина добыла первую медаль биатлонного сезона. Подробнее о том, что произошло на выходных, 7-9 января, - в материале РБК-Украина.

В Женеве прошел первый раунд переговоров США и России

В Женеве вечером 9 января завершился первый раунд переговоров США и России по "гарантиям безопасности". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу сложной, но деловой. По его словам, в понедельник, 10 января, на следующем раунде переговоров стороны не будут тратить время зря.

Со стороны США подчеркнули позицию, что привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы.

Жители Алматы заявляют, что российские "миротворцы" ОДКБ стреляют на поражение

Мейрхан Абдуманапов, один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане, рассказал журналистам, что российские силовики стреляли в митингующих на поражение. И теперь власти скрывают информацию о количестве жертв.

Официально МВД Казахстана рапортует о 18 погибших силовиках и 26 убитых митингующих. Но очевидец и участник протестных акций на центральной площади Алматы сообщил, что власти умалчивают то, сколько людей убито на самом деле, а также информацию о массовых расстрелах протестующих.

Пожар в Нью-Йорке унес жизни 19 человек, среди них дети

В Нью-Йорке (США) пожар забрал жизни 19 человек. Как известно, масштабный пожар произошел в 19-этажном доме в Бронксе.

Также в результате пожара 32 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще 63 человека получили ранения. Для тушения пламени понадобилось около 200 сотрудников пожарной охраны Нью-Йорка.

Терроборона в Украине: из кого будут формировать подразделения

В Украине в январе заработал закон "Об основах национального сопротивления", который урегулировал комплектование сил территориальной обороны личным составом. В Главном управлении разведки Минобороны объяснили, из кого их будут формировать, а кому могут отказать.

Основу добровольческих формирований терробщин составят

украинцы, прошедшие военную службу в ВСУ,

службу в других воинских формированиях,

а также в правоохранительных органах.

Однако даже тех, кто не служил в армии, тоже будут брать в добровольческие отряды (согласно статье 9 этого закона). Подробнее – в материале Styler.

Украина добыла первую медаль биатлонного сезона

В немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась первая в сезоне одиночная смешанная эстафета. Украина финишировала третьей.

За Украину бежали Артем Тищенко и Дарья Блашко. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Cкандального российского тиктокера Даню Милохина не пустили в Украину

Даню Милохина, 19-летнего скандального тиктокера, не пустили в Украину. Парень пожаловался, что его с друзьями несколько часов продержали в аэропорту после прилета. А потом - развернули обратно. О своей неудачной попытке прилета в Киев блогер рассказал в Instagram.

Судя по сообщениям блогера, в Киев он прилетел около четырех утра 9 января. Спустя несколько часов ожидания в аэропорту было принято решение: не разрешать Милохину въезд в Украину.

Кенсингтонский дворец поделился новыми портретами Кейт Миддлтон по случаю 40-летия герцогини

В воскресенье, 9 января, свой день рождения отпраздновала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - супруге принца Уильяма исполнилось 40 лет. По такому случаю Кенсингтонский дворец выпустил три новых официальных портрета Кэтрин. Снимки были опубликованы на официальной Instagram-странице герцога и герцогини Кембриджских.

Знаменитый итальянский fashion-фотограф Паоло Роверси сделал фотографии Миддлтон в Кью-Гарденс в Лондоне. Фотографии будут также выставлены в трех местах: графстве Беркшир, где Кейт выросла, в Сент-Эндрюсском университете, где она познакомилась с принцем Уильямом, и на острове Англси (расположен на северо-западе Уэльса), где они жили после свадьбы.

В Украину идут сильные морозы: как долго будет холодно

Погода в Украине принесет сильные морозы на Старый новый год. Холодно будет несколько дней подряд, но снегопады в ближайшее время не предвидятся.

Подробнее – в материале Styler.