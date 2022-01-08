ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Терроборона в Украине: из кого будут формировать подразделения

Новина українською →
Суббота 08 января 2022 09:40
Терроборона в Украине: из кого будут формировать подразделения Фото: в батальоны территориальной обороны в Украине может попасть почти каждый (armyinform.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в январе заработал закон "Об основах национального сопротивления", который урегулировал комплектование сил территориальной обороны личным составом. В Главном управлении разведки Минобороны объяснили, из кого их будут формировать, а кому могут отказать.

Об этом говорится в сообщении ГУР МОУ на странице в Facebook.

Основу добровольческих формирований терробщин составят

  • украинцы, прошедшие военную службу в ВСУ,
  • службу в других воинских формированиях,
  • а также в правоохранительных органах.

Однако даже тех, кто не служил в армии, тоже будут брать в добровольческие отряды (согласно статье 9 этого закона).

Как вступить в ряды терробороны без армейской службы

  • Для этого гражданам нужно принести Присягу добровольца территориальной обороны,
  • необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отборы,
  • подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Кто не сможет попасть в состав добровольческих отрядов

  • Не допустят в терроборону лиц, которые ранее были осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированных,
  • или имеющих две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Какие преимущества такой службы

Как рассказали в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, преимущество такой службы в том, что:

  • военные будут служить рядом с домом, то есть станут защищать свою малую родину;
  • в особый период укомплектование частей будет осуществляться военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом, которые будут занимать офицерские, старшинские, сержантские и солдатские должности;
  • все военнослужащие будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием;
  • будет предоставляться бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения;
  • за всеми военнослужащими будет сохраняться место работы, должность и средний заработок, где они работали на время призыва;
  • на время действия особого периода в случае призыва на военную службу выплата пенсии для получавших ее армейцев не прекращается, а после увольнения со службы подлежит обязательному перерасчету.

Напомним, ранее на РБК-Украина вышел репортаж, как киевская терроборона готовится встречать врага, чему там учат и чем это отличается от срочной службы в армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины
LITE
Рождество Христово 2022: что нужно и нельзя делать в этот праздник
Рождество Христово 2022: что нужно и нельзя делать в этот праздник