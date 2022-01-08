Украина добыла первую медаль биатлонного сезона сезоне

В немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась первая в сезоне одиночная смешанная эстафета. Украина финишировала третьей.

За Украину бежали Артем Тищенко и Дарья Блашко.

После первого этапа Украина была восьмой. Но Блашко отлично отработала свой этап,став лучшей среди всех участниц, и переделе повторную эстафету Тищенко на второй позиции.

Тищенко также неплохо провел третий этап, сохранив позицию в топ-3.

Блашко позицию не потеряла и финишировала третьей. Это первая медаль украинцев в нынешнем биатлонном сезоне. Победу одержала Россия, вторыми стали ав