В Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления: что это значит
Фото: введен в действие закон об основах национального сопротивления (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине введен в действие закон об основах национального сопротивления. Законом определены правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.
Составляющими национального сопротивления являются: территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка населения.
Благодаря действию норм закона с 1 января начинается:
- формирование в Украине национального сопротивления;
- содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;
- определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
- установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и движения сопротивления;
- нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
- определение принципов финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, которые выполняют задачи движения сопротивления.