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В Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления: что это значит

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Киев, Суббота 01 января 2022 12:28
В Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления: что это значит Фото: введен в действие закон об основах национального сопротивления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине введен в действие закон об основах национального сопротивления. Законом определены правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

Составляющими национального сопротивления являются: территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка населения.

Благодаря действию норм закона с 1 января начинается:

  • формирование в Украине национального сопротивления;
  • содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;
  • определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
  • установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и движения сопротивления;
  • нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
  • определение принципов финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, которые выполняют задачи движения сопротивления.

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