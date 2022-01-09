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Пожар в Нью-Йорке унес жизни 19 человек, среди них дети

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США, Воскресенье 09 января 2022 23:03
Пожар в Нью-Йорке унес жизни 19 человек, среди них дети Фото: при пожаре в многоэтажке Нью-Йорка погибли люди (twitter.com/Lloydphoto)
Автор: Наталья Скороход

В Нью-Йорке (США) пожар забрал жизни 19 человек. Как известно, масштабный пожар произошел в 19-этажном доме в Бронксе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Мэр города Эрик Адамс сообщил, что жертвами пожара в Бронксе стали 19 человек. Девять из них - дети. В результате пожара 32 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще 63 человека получили ранения.

"Это ужасный, ужасный, болезненный момент для города Нью-Йорка, и последствия этого пожара действительно принесут в наш город просто боль и отчаяние", - сказал Адамс.

Для тушения пламени понадобилось около 200 сотрудников пожарной охраны Нью-Йорка. Пожар начался в двухуровневой квартире на 2-м и 3-м этажах здания. Сейчас пожар полностью потушен.

Напомним, что в Нью-Йорке произошел масштабный пожар в многоэтажке. Его тушили несколько часов.

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