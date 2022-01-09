Пожар в Нью-Йорке унес жизни 19 человек, среди них дети

В Нью-Йорке (США) пожар забрал жизни 19 человек. Как известно, масштабный пожар произошел в 19-этажном доме в Бронксе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Мэр города Эрик Адамс сообщил, что жертвами пожара в Бронксе стали 19 человек. Девять из них - дети. В результате пожара 32 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще 63 человека получили ранения.

"Это ужасный, ужасный, болезненный момент для города Нью-Йорка, и последствия этого пожара действительно принесут в наш город просто боль и отчаяние", - сказал Адамс.