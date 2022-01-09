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Жители Алматы заявляют, что на поражение стреляют российские "миротворцы" ОДКБ

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Алматы, Воскресенье 09 января 2022 01:34
Жители Алматы заявляют, что на поражение стреляют российские "миротворцы" ОДКБ Фото: военные проводят зачистку в Алматы (t.me nexta_live)
Автор: Артур Родивилов

Мейрхан Абдуманапов, один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане, рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение. И теперь власти скрывают информацию о количестве жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

Официально МВД Казахстана рапортует о 18 погибших силовиках и 26 убитых митингующих. Но очевидец и участник протестных акций на центральной площади Алматы сообщил, что власти умалчивают то, сколько людей убито на самом деле, а также информацию о массовых расстрелах протестующих.

Кроме того, гражданские активисты говорят о том, что жертв среди протестующих гораздо больше, и основная часть из них, судя по всему, погибла во время столкновений и расстрела лагеря митингующих на центральной площади Алматы.

"Восемь человек, самых старших по возрасту, в том числе и я, от лица митингующих вышли к ним вперед, с белым флажком и поднятыми вверх руками, чтобы провести переговоры. Когда мы перешли заградительные щитки, которыми ночью сами и оградили лагерь, в нас начали стрелять. Это были предупредительные выстрелы. Но рядом со мною крупный мужчина, лет за 50, то есть моложе меня, вдруг упал", - рассказал очевидец.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты очень обеспокоены ситуацией в Казахстане. У Вашингтона есть вопросы по поводу запроса на ввод сил безопасности под руководством России.

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