Первый раунд переговоров США и России: о чем договорились
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, как прошел первый раунд переговоров США и России. Как известно, 9 января в Женеве заместитель госсекретаря США Венди Р. Шерман встретилась с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
Обе стороны обсудили двусторонние темы, которые будут обсуждаться в ходе внеочередной встречи в рамках Диалога о стратегической стабильности (SSD) 10 января.
Со стороны США подчеркнули позицию, что привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы.
Также заместитель госсекретаря США подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии.
"Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией на SSD, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", - говорится в сообщении.
Также известно, что обсуждение некоторых вопросов отложили до заседания Совета "Россия-НАТО" в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.
Напомним, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве. 12 января пройдет заседание Совета РФ-НАТО в Брюсселе. А 13 января в Вене пройдет диалог с Евросоюзом, в частности с ОБСЕ.
Добавим, что США не ожидают больших результатов от переговоров с Россией. Об этом сообщил Блинкен.