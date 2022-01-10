Первый раунд переговоров США и России: о чем договорились

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, как прошел первый раунд переговоров США и России . Как известно, 9 января в Женеве заместитель госсекретаря США Венди Р. Шерман встретилась с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

Обе стороны обсудили двусторонние темы, которые будут обсуждаться в ходе внеочередной встречи в рамках Диалога о стратегической стабильности (SSD) 10 января.

Со стороны США подчеркнули позицию, что привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы.

Также заместитель госсекретаря США подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии.

"Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией на SSD, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", - говорится в сообщении.

Также известно, что обсуждение некоторых вопросов отложили до заседания Совета "Россия-НАТО" в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.