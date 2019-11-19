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Переговоры с "Газпромом" продолжатся в трехстороннем формате, - "Нафтогаз"

Новости » Энергетика     19.11.2019 - 03:39
Переговоры с "Газпромом" продолжатся в трехстороннем формате, - "Нафтогаз"
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

"Нафтогаз" будет предлагать, чтобы последнее предложение "Газпрома" по транзиту газа обсуждалась в трехстороннем формате с европейскими партнерами

Переговоры с компанией "Газпром" продолжатся в трехстороннем формате с Европейской комиссией. Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, "Нафтогаз" будет предлагать, чтобы последнее предложение "Газпрома" по транзиту газа обсуждалась в трехстороннем формате с европейскими партнерами.

"Нужно ожидать, что продолжится работа в трехстороннем формате с Европейской комиссией. Мы также будем предлагать, чтобы даже и последнее предложение, которое "Газпром" направил "Нафтогазу", обсуждалась в прозрачный способ в трехстороннем формате с европейскими партнерами", - заявил Витренко.

Он подчеркнул, что таким образом должны быть обеспечены справедливые европейские условия продолжения транзита газа по территории Украины.

Напомним, ранее в "Газпроме" сообщили, что направили НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год.

Позже исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил получение от "Газпрома" официального предложения относительно транзитного контракта.

Также РБК-Украина сообщало, что заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович надеется, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина на саммите "нормандского формата" (9 декабря) обсудят контракт по транзиту российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Газовые вопросы не будут поднимать на нормандском саммите В "Нафтогазе" не уверены, что удастся договориться с "Газпромом" о транзите газа
Новости Украины ГазпромЕврокомиссияЮрий Витренкотранзит газаНафтогаз Украины
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