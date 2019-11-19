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Перемовини з "Газпромом" продовжаться у тристоронньому форматі, - "Нафтогаз"

Новини » Енергетика     19.11.2019 - 03:39
Перемовини з "Газпромом" продовжаться у тристоронньому форматі, - "Нафтогаз"
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

"Нафтогаз" пропонуватиме, аби остання пропозиція "Газпрому" щодо транзиту газу обговорювалась в тристоронньому форматі з європейськими партнерами

Перемовини з компанією "Газпром" продовжаться у тристоронньому форматі з Європейською комісією. Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, "Нафтогаз" пропонуватиме, аби остання пропозиція "Газпрому" щодо транзиту газу обговорювалась в тристоронньому форматі з європейськими партнерами.

"Потрібно очікувати, що продовжиться робота в тристоронньому форматі з Європейською комісією. Ми також будемо пропонувати, щоб навіть та остання пропозиція, яку "Газпром" надіслав "Нафтогазу", обговорювалась в прозорий спосіб в тристоронньому форматі з європейськими партнерами", - заявив Вітренко.

Він наголосив, що таким чином мають бути забеспечені справедливі європейські умови продовження транзиту газу територією України.

Нагадаємо, раніше в "Газпромі" повідомили, що направили НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік.

Згодом виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підтвердив отримання від "Газпрому" офіційної пропозиції щодо транзитного контракту.

Також РБК-Україна повідомляло, що заступник голови Європейської комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович сподівається, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Російської Федерації Володимира Путіна на саміті "нормандського формату" (9 грудня) обговорять контракт щодо транзиту російського газу через територію України з 1 січня 2020 року.

Газові питання не підніматимуть на нормандському саміті  У "Нафтогазі" не впевнені, що вдасться домовитися з "Газпромом" про транзит газу
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