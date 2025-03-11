Переговори України й США в Саудівській Аравії завершилися: перші подробиці

Варто зауважити, що перемовини між Україною та Сполученими Штатами почались об 11:38, а спільна заява делегацій була опублікована о 20:00 за київським часом.

Як вказано у заяві, опублікованій на сайті Офісу президента, українська делегація висловила глибоку вдячність від імені українського народу президенту Трампу, Конгресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони уможливили значущий прогрес на шляху до миру.

Під час перемовин Україна та США погодили низку питань:

Україна прийняла пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню, за умови взаємності з боку РФ;

США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу;

обговорено гуманітарні питання: обмін полоненими, звільнення цивільних, повернення українських дітей;

делегації розпочнуть переговори щодо стійкого миру за участі європейських партнерів;

США та Україна домовилися укласти угоду про розробку критичних мінералів для економічного зміцнення України.

Яким був склад делегацій:

Україна : керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.

: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса. США: державний секретар Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майк Волц.

Напередодні нового раунду перемовин, який відбувся сьогодні після суперечки в Овальному кабінеті 28 лютого, США попередили, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в рамках будь-якої мирної угоди.

Натомість Київ визначив, що їх метою в переговорах є захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни та питання співпраці з американськими партнерами.

Як передає CNN, у державного секретаря США і радника з питань національної безпеки під час перерви у холі готелю Ritz-Carlton запитали, як пройшла зустріч, на що Волц відповів коротко: "Просуваємося".

При цьому ще на початку перемовин Єрмак заявляв, що вони почалися "дуже конструктивно".

"Гарантії безпеки - це дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб ця агресія ніколи не повторилася в майбутньому. Звісно, це дуже важливо. Але зараз, ми думаємо, необхідно обговорити найважливіше - як почати цей процес", - сказав Єрмак журналістам перед зустріччю.

Що передувало перемовинам між Україною та США у Саудівській Аравії

Нагадаємо, що перемовини між США та РФ відбулися вперше після сварки в Овальному кабінеті між президентами Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом 28 лютого.

Тоді під час візиту української делегації до Вашингтона сторони мали підписати угоду про копалини, але вона достроково залишила Білий дім після публічної перепалки, в якій Венс і Трамп звинуватили Зеленського в недостатній подяці США за надану допомогу.

Ситуація загострилася ще сильніше, коли Трамп розпорядився призупинити надання Україні військової допомоги та розвідувальних даних (хоча у Вашингтоні стверджують, що надають розвіддані Києву для оборонних дій).

6 березня стало відомо, що українська та американська команди відновили роботу після сварки. Цьому передувала заява Трампа про те, що українська сторона може повернутися до переговорів, коли буде готова та пізніше пост у соцмережі Х, в якому Зеленський написав про готовність працювати "під сильним лідерством" Трампа заради миру та запропонував ініціативу щодо перемир'я в небі та на морі між Україною та РФ, "щоб потім дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду".

Сам глава Білого дому, який тиском на Київ намагається досягти "швидкого припинення вогню" заявив, що очікує "хороших результатів" від переговорів між американськими та українськими представниками.

Додамо, західні ЗМІ дізналися, що спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який був присутнім на перемовинах у Джидді, планує після зустрічі направитися до російського диктатора Володимира Путіна.

У Кремлі стверджують, що "нічого не знають" про плани Віткоффа відвідати Москву. Сам Віткофф заявив, що переговори в Саудівській Аравії мають визначити рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню.