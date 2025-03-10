Трамп про зустріч США та України у Саудівській Аравії: можуть відбутися великі події

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За його словами, він очікує позитивних результатів від переговорів між делегаціями США та України, які мають відбутись у Саудівській Аравії 11 березня. Під час зустрічі делегації повинні визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії задля припинення війни.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", - заявив Трамп.

Окрім цього на зустрічі буде обговорюватися угода про видобуток корисних копалин, яка дозволить США отримати доступ до рідкісноземельних ресурсів України.

"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, проте я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні", - сказав Трамп.

Припинення допомоги США і переговори у Саудівській Аравії

Нагадаємо, нещодавно Штати офіційно заявили про припинення надання військової допомоги та про обмін розвідувальними даними з Україною. Ймовірною причиною цьому стала перепалка президентів США Дональда Трампа й України Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого.

Згодом Трамп заявив, що не вірить у те, що Україна може вижити навіть за поновлення військової підтримки США й активно лобіює припинення війни.