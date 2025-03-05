Перемир'я в небі. Що відомо про ініціативу Зеленського і чи піде на це Кремль

Президент Володимир Зеленський запропонував план поетапного перемир'я у російсько-українській війні. Йдеться зокрема про припинення повітряних ударів, на що, імовірно, може піти Кремль.

Про що йдеться й що може спонукати РФ погодитися на перемир'я в небі - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про ініціативу щодо перемир'я в небі й на морі

На минулому тижні після суперечки в Овальному кабінеті президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім та відвідав Лондон, де відбувся саміт європейських лідерів, на якому обговорювалася підтримка України. Глава держави зустрівся зокрема з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером та президентом Франції Емануелем Макроном.

За підсумками цього саміту Стармер розповів, що його країна та Франція, а також, можливо, ще "одним або двома учасниками" працюватимуть з Україною над планом припинення вогню, який згодом представлять США.

Макрон поділився, що такий план передбачає обмежене "перемир’я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" на місяць. Пізніше з'явилися повідомлення від заступника міністра збройних сил Великої Британії Люка Полларда про те, що Лондон та Париж не погодили цю пропозицію. За його словами, "на столі розглядаються різні варіанти".

"Не було досягнуто жодної угоди про те, як виглядає перемир’я. Але ми працюємо разом з Францією та нашими європейськими союзниками, щоб знайти шлях до того, як створити тривалий і міцний мир в Україні", - сказав Поллард.

При цьому сьогодні в ЗМІ з'явилися інформація про те, що Стармер, Макрон та Зеленський можуть наступного тижня полетіти до Трампа. Мета поїздки - "виступити єдиним фронтом" та представити президенту США мирний план, пише британський таблоїд Daily Mail з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними видання, припинення вогню може розпочатися із заборони на повітряні та морські бомбардування з обох сторін. Нагадаємо, що вчора Зеленський, зі свого боку, опублікував в соцмережі X пост, в якому наголосив, що "готовий працювати швидко, щоб покласти край війні", а також висловив готовність України підписати угоду зі США про корисні копалини.

"Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури - і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду", - написав Зеленський.

Примітно, що у промові до Конгресу США американський президент, який хоче "негайного припинення вогню" подякував Зеленському за його заяву напередодні.

"Важливий лист від президента Зеленського...лист, який каже, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоби досягти довготривалого миру...що його команда готова працювати під сильним лідерством президента Трампа", - сказав Трамп.

На Банковій своєю чергою також зробили коротку заяву. Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "Росія має припинити щоденні обстріли України й негайно, якщо справді хоче завершення війни".

Чи може піти на це РФ

Як розповів в коментарі РБК-Україна військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, наразі Росія веде підготовку до масованого ракетного удару по Україні. Однак чи завдасть ворог удару зараз сказати важко. І ось чому.

"Якщо після цих заяв (Трампа щодо перемир'я і ініціативи Зеленського - ред.) РФ відповість масштабною ракетно-дроновою атакою, то це буде свідчити про їхню неготовність зараз до того, щоб говорити про будь-яке перемир'я в небі. Водночас це буде свідчити, що Україна повелася конструктивно і прагматично, виступаючи із пропозиціями", - пояснив Мусієнко.

Тобто, таким чином вся вина буде звичайно лягати тут на Росію, продемонструє, що вона не прагне починати жодного діалогу щодо припинення вогню. Тож зараз "м'яч на полі Кремля", зазначає експерт.

"Річ у тім, що вони (росіяни - ред.) можуть скасувати (масовану ракетну - ред.) атаку. І тут питання не в погодних умовах, а в тому, що РФ, можливо, буде готова піти на припинення ударів. Чому? Треба розуміти, що Україна завдає ударів по їхнім об'єктам. Тобто їм боляче теж, вони теж зазнають втрат і збитків. І це є інструментом", - вважає Мусієнко.

Він нагадав, Україна раніше не могла примусити Росію зупинити удари, тому що в неї не було інструменту, оскільки вона не завдавала ударів по російській території.

"То зараз ми кажемо, що готові не завдавати ударів, якщо РФ піде на цей крок (перемир'я в небі - ред.). І тому я думаю, що під примусом і збільшенням атак на їх об'єкти, вони можуть цю атаку по нас скасувати. А якщо ж ні - це продемонструє їхню неготовність до встановлення жодного перемир'я в небі", - підсумував експерт.