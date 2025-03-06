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Путін офіційно призначив нового посла Росії в США

Четвер 06 березня 2025 10:23
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Путін офіційно призначив нового посла Росії в США Фото: Олександр Дарчієв (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Диктатор Володимир Путін призначив дипломата Олександра Дарчієва послом Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідний указ з'явився на сайті Кремля.

"Призначити Дарчієва Олександра Микитовича надзвичайним та повноважним послом Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки та постійним спостерігачем Російської Федерації при Організації американських держав у Вашингтоні", - сказано у документі.

Відомо, що Дарчієв перебуває на дипломатичній службі з 1992 року і вже працював у російському представництві у Вашингтоні на різних посадах.

З 2014 до 2021 року він працював послом Росії у Канаді, а потім був директором департаменту Північної Атлантики. У період між призначеннями у дипвідомствах був у складі керівництва Департаменту Північної Америки МЗС РФ.

Ситуація з дипломатами РФ у США

Варто нагадати, що попередній посол РФ у США Анатолій Антонов завершив роботу в жовтні 2024 року. Він очолював російське посольство у США із серпня 2017 року.

А ось на зустрічі у Саудівській Аравії, яка пройшла 18 лютого, США та Росія домовилися відновити роботу посольств.

"Нам потрібно мати енергійні дипломатичні представництва, які здатні нормально функціонувати, щоб мати можливість продовжувати ці контакти", - заявив тоді держсекретар США Марко Рубіо.

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