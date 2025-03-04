Трамп поставив на "паузу" допомогу для України: що про це відомо та які можливі наслідки

Президент США Дональд Трамп вирішив поставити на "паузу" надання Україні американської допомоги. Точний її масштаб не відомий, але йдеться про ту допомогу, яку розпорядився виділити ще його попередник Джо Байден.

РБК-Україна в матеріалі нижче написала все, що про це відомо на зараз.

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Що відомо про призупинення допомоги Україні від США

Про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила поставки всієї військової допомоги Україні повідомили низка провідних західних ЗМІ з посиланням на представника Білого дому. Водночас офіційного оголошення про таке рішення не було від самого Трампа.

Рішення стосується боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання, включаючи поставки, узгоджені, за каденції американського президента Джо Байдена.

"Президент (Трамп - ред.) чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню”, - сказав посадовець щодо допомоги Україні "Голосу Америки".

Про те, що США ставлять на паузу військову допомогу Україні, "допоки президент Трамп не вирішить, що українці демонструють прихильність до добросовісних мирних переговорів”, повідомив також республіканський телеканал Fox News.

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа уточнив Fox News, що "це не остаточне припинення допомоги, це пауза". Про призупинення військової допомоги Україні пише також видання Bloomberg із посиланням на високопосадовця у Міністерстві оборони США.

Інформагенція повідомила, що вся військова техніка США, яка не знаходиться в Україні, буде затримана, включаючи зброю, яка перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Як пишуть ЗМІ, американський президент наказав міністру оборони США Піту Хегсету виконати відповідне рішення, яке було ухвалено Трампом після його зустрічі в Білому домі, на якій були присутні не лише глава Пентагону, а й віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор національної розвідки Тулсі Габбард і спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню", - пише Washington Post з посиланням на представника Білого дому.

CNN також пише з посиланням на джерела, що призупинення допомоги - це крок адміністрації Трампа, щоб домогтися від Зеленського публічних вибачень за сварку в Овальному кабінеті.

Politico звертає увагу, що розпорядження про зупинення військової допомоги надійшло лише за кілька годин після того, як Трамп заявив журналістам, що він ще навіть не обговорював таку паузу - і через три дні після суперечки в Овальному кабінеті із президентом Володимиром Зеленським.

Тоді під час сварки Ді Венс висловив невдоволення "відсутністю подяки" з боку президента України за надану допомогу, а Трамп сказав своєю чергою, що Зеленський грає в "третю світову війну" і заявив, що Київ "не має карт", аби перемогти Росію без постійної допомоги з боку США.

"Трамп також дав зрозуміти у публічних коментарях у понеділок, що економічна угода, заради якої Зеленський приїхав до Вашингтона, залишається чинною. Підхід "батога і пряника" полягає в тому, щоб змусити Зеленського до більш серйозних переговорів щодо припинення конфлікту з РФ", - йдеться в статті Politico.

Що потрапило під "паузу"

The Guardian пише, що рішення стосується всієї допомоги, яка була раніше затверджена США, але ще не передана. Оскільки Трамп не схвалив жодної нової допомоги Києву з моменту вступу на посаду.

Журналісти пояснюють, йдеться про американську допомогу, яка не перебуває в Україні, зокрема й на зброю, що зараз транспортується літаками та кораблями або ж чекає в транзитних зонах у Польщі. Цей крок, як пише Bloomberg, включає доставку критично важливих боєприпасів, сотень керованих реактивних систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших засобів.

Точні масштаби зброї поки не відомі. Але Bloomberg у статті нагадує, що Трамп з приходом у Білий дім мав 3,85 млрд доларів, що залишилися від попередньої адміністрації в рамках так званих президентських повноважень на скорочення американських запасів озброєнь.

"Залишалося незрозумілим, чи справді адміністрація Трампа використовує ці гроші для України, особливо з огляду на те, що запаси озброєнь у США вичерпуються та потребують поповнення", - йдеться у матеріалі.

При цьому, якщо США розірвуть існуючі контракти з виробниками озброєння, це може передбачати сплату урядом компенсації тим компаніям, які почали виконувати замовлення за контрактами для України.

Окрім військової частини, американська допомога Україні також включає бюджетну допомогу, яка в основному надається через трастовий фонд Світового банку, та інші кошти, які надавалися через Агентство США з міжнародного розвитку.

Західні ЗМІ пишуть, що "залишається під питанням", чи будуть американці ділитися з Україною розвідувальними даними. Однак кілька джерел у військово-політичних колах розповіли РБК-Україна, що змін у наданні розвідданих Україні з боку США станом на зараз не відбулося. При цьому одне з джерел взагалі сумнівається, чи торкнеться зупинка розвідданих. Оскільки, за словами співрозмовника, "це інша лінія співробітництва".

Reuters також пише, що Трамп зупинив військову допомогу Україні. Джерело повідомило виданню, що цей меседж спрямований не лише на Україну, а й на Європу.

"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на світі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми зупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє рішенню", - заявив неназваний американський посадовець.

Як розповіли виданню джерела, ключові члени наглядових комітетів Конгресу США не були повідомлені про рішення щодо призупинення допомоги, включно з членами Комітету Сенату у справах збройних сил.

Інформагенція, знову ж таки з посиланням на анонімне джерело, знайоме із ситуацією, додає, що поставки американських військових вантажів дійсно зупинилися. За словами джерела, рух вантажів, що прямували в Україну, зупинився близько 03:30 за київським часом (01:30 за Гринвічем).

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш написав, що в останніх пакетах були ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії. При цьому якщо звернути увагу на передостанній пакет, виділений за місяць до завершення президентського терміну Байдена, то він мав забезпечити Сили оборони Україною ППО, артилерією та іншими системами озброєння.

Телеканал ABC з посиланням на чиновників Пентагону тим часом інформує, що призупинення військової допомоги Україні з боку США торкнулися переважно постачання бронетехніки.

Яку військову допомогу надавали США до паузи

Допомога США включала військову допомогу та бюджетну. Загальна сума американської допомоги для України до вересня 2024 року склала близько 175 мільярдів доларів, згідно зі звітами Ради з міжнародних відносин та Комітету з відповідального федерального бюджету. З них - 65,9 млрд доларів лише військової допомоги з лютого 2022 року.

Востаннє пакети оголошувалися Вашингтоном за президентства Джо Байдена, який в останні тижні на посаді намагався максимально забезпечити Україну життєво необхідною допомогою. The Guardian наводить список допомоги, яка була оголошена до 20 січня, до останніх годин роботи адміністрації Байдена.

ППО

Враховуючи невпинні повітряні атаки з боку російських військ, Вашингтон надіслав Києву більш досконалі засоби протиповітряної оборони, зокрема три батареї зенітних ракет Patriot. Європейські союзники також надали Україні такі системи.

Інші системи ППО включали 12 NASAMS, системи та боєприпаси до Hawk, а також понад 3000 зенітних ракет Stinger.

Для підвищення ефективності української ППО було надано 21 радар повітряного спостереження, а також обладнання, яке інтегрує західні пускові установки та ракети в українські системи.

Ракети, снаряди, міномети

Вашингтон відправлялв важливі для українських Сил оборони ракети ATACMS, понад дві сотні 155-мм гаубиць разом із трьома мільйонами артилерійських снарядів, 72 105-мм гаубиці та мільйон снарядів до них, а також сотні тисяч мінометів.

Понад 40 реактивних систем залпового вогню HIMARS були доставлені з відповідним боєкомплектом. Вашингтон також передав Україні понад 10 000 Javelin, протитанкових ракет, які стали символами українського опору російському вторгненню в перші тижні війни.

Було доставлено понад 120 тисяч іншої протитанкової зброї, а також 10 тисяч протитанкових ракет Tow. Українським військовим було поставлено мільйони набоїв до стрілецької зброї.

Танки, ББМ

Пентагон відмовлявся відправляти свої бойові літаки безпосередньо до Києва, але адміністрація Байдена надала 20 військових гелікоптерів радянської розробки Мі-17. Вона також поставила кілька різних моделей дронів.

Після тривалих затримок адміністрації Байдена, починаючи з січня 2023 року, Вашингтон поставив загалом 31 Abrams. Було також надіслано 45 танків Т-72Б радянської розробки.

У списку також 300 бойових машин Bradley, 1300 бронетранспортерів, понад 5000 військових машин Humvee і 300 броньованих санітарних машин.

Вашингтон надав також патрульні катери, системи берегової оборони, міни, системи супутникового зв'язку, окуляри нічного бачення та понад 100 000 комплектів бронежилетів.

Неоднозначна реакція республіканців

Рішення про призупинення постачання зброї ухвалено швидко, але викликало розбіжності серед республіканців, і деякі законодавці виступили проти цього кроку, повідомляє Wall Street Journal.

Республіканці в Конгресі США, де партія має більшість в обох палатах, розділилися щодо продовження допомоги Україні, тим часом підтверджує й CNN.

"Я не вірю, що хтось із нас, хто тут сидить, вірить, що Україна може виграти цю війну, а президент каже: "Давайте покладемо цьому край". Якщо Зеленський не хоче вести переговори про мир, то не наша справа змушувати платників податків продовжувати фінансувати нескінченну війну", - цитує CNN одного з республіканців з Оклахоми.

Натомість сенатор від Республіканської партії Сьюзен Коллінз засудила паузу, стверджуючи, що США повинні продовжувати підтримувати свого союзника. За її словами, Конгрес, "можливо, не зможе нічого зробити, щоб Україна продовжувала отримувати допомогу від США".

"Це критичний час для України. Минулого року я керувала додатковим проектом "Україна", який надавав Україні додаткову допомогу, і я не думаю, що ми повинні зупиняти наші зусилля. Це українці проливають кров", - своєю чергою заявив республіканець штату Мен.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ, конгресмен від Республіканської партії Брайан Маст сказав CNN, що "знав про варіант" для адміністрації Трампа призупинити всю військову допомогу США Україні.

Як реагує Україна

Журналісти CNN з посиланням слова західних офіційних осіб після рішення пишуть, що "Україна, швидше за все, може підтримувати свій нинішній темп бойових дій протягом кількох тижнів - можливо, до початку літа - до того, як пауза США почне мати серйозний ефект".

"У той час як європейські країни можуть замінити американські поставки артилерії, доповнені власною зростаючою оборонною промисловістю України, найсучасніша зброя, яку використовує Київ, надходить зі Сполучених Штатів", - йдеться в матеріалі CNN.

Натомість, як сказав в коментарі РБК-Україна народний депутат, член оборонного комітету ВРУ Федір Веніславський, Україна має запас міцності приблизно на пів року навіть без системної підтримки Сполучених Штатів.

"Я думаю, що запас міцності в Україні точно є десь на півроку навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз всі працюють - і команда президента, і Верховна рада, і наш комітет - над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості і якості озброєння, яке США можуть припинити чи вже припинили нам надавати", - розповів він.

За його словами, минулого тижня відбулося закрите засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому розглядали негативний сценарій, що відбудеться, якщо США припинять військову допомогу.

"Наш військово-промисловий комплекс за три роки набрав достатньо великої спроможність і здатний суттєво нівелювати загрози і ризики, які виникнуть з огляду на цю ситуацію. Але є, безперечно, ті номенклатури озброєння, без якої буде дуже складно. Її можуть поставити виключно США", - сказав Веніславський.

Нардеп наголосив, головне завдання - це шукати альтернативи, щоби українські сили Протиповітряної оборони мали достатньо засобів для відбиття повітряних атак, і також РСЗВ високої точності і великої дальності, що фактично тільки американці мають.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко назвав повідомлення про припинення допомоги США "шокуючим рішенням".

"До останнього моменту я сподівався, що Трамп цього не зробить, тому що він хоче бути популярним, і такий крок точно викличе негативну реакцію", - сказав в кометарі ABC News Мережко та додав, що таким чином "Трамп допомагає Путіну вбивати українців".

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попередив про майбутню хвилю маніпуляцій та інформаційного тиску.

"Все одно потрібно дочекатися саме офіційної інформації, бо в медіа будуть надувати кульку максимально, аби викликати паніку. В будь-якому випадку, дипломатія ведеться. Будь-які гойдалки є частиною дипломатичних комбінацій, потрібно не забувати про це", - додав він.