Переговори України, США та РФ і ліквідація окупантів у Курській області: новини за 25 березня

Більш детально про те, що сталося у вівторок 25 березня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

РФ вкотре запускала по Україні "Шахеди". На Полтавщині двоє працівників підприємства поранені внаслідок падіння уламків дронів.

На Куп’янському напрямку бійці 43-ї окремої механізованої бригади розбили колону з десантом окупантів, які йшли на штурм їхніх позицій.

Російська армія, ймовірно, отримала у своє розпорядження "Панцирь-СМ-СВ". Він начебто має радар із дальністю виявлення 75 км та може знищувати гіперзвукові та балістичні повітряні цілі.

ЗСУ вразили місце зосередження військових РФ в прикордонні Курської області

За інформацією Генштабу, Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів.

Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях, зазначили в Генштабі.

Кібератака на УЗ. В компанії відповіли, коли відновлять онлайн-продаж квитків

На запитання, коли УЗ зможе продовжити надавати послуги з продажу квитків онлайн, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський відповів: "Не хочу давати чіткої дати".

"Якщо люди планують подорожувати сьогодні, пропоную ще планувати приїзд до каси. А якщо подорож запланована на завтра чи далі - розраховуємо на те, що робота онлайн-сервісів вже буде відновлена", - сказав він.

У Росії заявили, що до перемовин зі США "залучать ООН та окремі країни": реакція ОП

Після перемовин в Ер-Ріяді з американською стороною член російської делегації Григорій Карасін заявив, що Москва продовжуватиме "корисні" переговори з Вашингтоном щодо війни в Україні із "залученням ООН та інших країн".

На це відреагували в Офісі президента України. За словами радника ОП Сергія Лещенка, Україна не може диктувати, кого США чи Росія залучатимуть до своїх переговорів, адже це питання їхнього вибору. Але він вказав на потенційні складнощі, які можуть виникнути через вплив Росії на ООН, зокрема через її право вето у Раді безпеки. Він застеріг, що використання цього важеля може значно ускладнити або навіть заблокувати переговорний процес.

У Чехії стався вибух на складі боєприпасів

За даними ЗМІ, вибух пролунав о 08:45 вівторка за місцевим часом на складі заводу STV Group у Полічці Світавського району. Це підприємство виробляє великокаліберні боєприпаси та займається ремонтом військової техніки та постачанням запасних частин.

За попередніми даними вже відомо про одного важкопораненого, якого доправили до лікарні гелікоптером. З районів поблизу місця події евакуювали людей. Небезпеки для місцевих жителів немає. Декілька розташованих поблизу доріг перекриті.

Британська розвідка оцінила наслідки найуспішнішого удару ЗСУ по Росії у 2025 році

На думку британців, удар по військовій авіабазі в Енгельсі (Саратовська область, РФ) став найуспішнішим для України у 2025 році. Таким чином, російські війська якийсь час не зможуть використовувати цю авіабазу для ракетних ударів по Україні.

Цей удар також підкреслює, що російська ППО продовжує зазнавати труднощів у захисті своїх стратегічних військових об'єктів.

Зеленський розкрив деталі переговорів зі США в Саудівській Аравії

"Про що ми домовилися - що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ми вдячні американській стороні за цей результат і важливо, що ми проговорили окремо з американською стороною щодо інфраструктури, ми цьому виділили багато часу. Якщо це тиша на морі і вільне судноплавство ми говоримо і про інфраструктуру", - зазначив голова держави.

США запропонували Україні нову угоду про надра, питання АЕС там немає, - Зеленський

"Це велика повна угода бачення американської сторони, від кроків які були раніше. Рамкова угода, ви пам'ятаєте, а після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду, їх бачення", - сказав президент.

Директор ЦРУ: українці боротимуться голими руками, якщо умови миру їх не влаштують

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підкреслив, що українську армію продовжують недооцінювати.

"Я переконаний, на основі своїх роздумів і розвідданих, що вони боротимуться голими руками, якщо буде потрібно і якщо їх не влаштують умови мирової угоди", - зазначив він.