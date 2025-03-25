Ворог атакував Полтавську область дронами, поранені працівники підприємства і була пожежа

У Миргородському районі Полтавської області через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе був пошкоджений ангар. Були поранені двоє працівників одного з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута .

Чиновник розповів, що ворог атакував дронами регіон ввечері напередодні та цієї ночі.

За словами начальника ОВА, в області велася робота протиповітряної оборони на тлі російської атаки.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Сталося загоряння, яке оперативно ліквідовано силами та засобами ДСНС", - поінформував він.

Також в адміністрації розповіли, що двоє працівників підприємства отримали поранення.

"Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці", - розповів Когут.

Він показав в мережі кадри наслідків дронових ударів по Миргородській громаді.

Наслідки дронової атаки РФ на Миргородський район (фото: t.me/poltavskaOVA)

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері 24 березня через загрозу російських ударів дронами-камікадзе у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Повідомлялось про роботу ППО на тлі дронової атаки у деяких регіонах, зокрема у Київській області.

Також ми писали, що Ізюм Харківської області зазнав масованих повітряних ударів із застосуванням дронів-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки у місті сталася пожежа.

Вранці стало відомо, що російські окупанти вдарили по Запорізькому району "Шахедами", через що були руйнування та двоє поранених.

Крім того, вранці у ДСНС розповіли, що вночі російські дрони-камікадзе били по двох районах Київської області, й на місці падіння уламків спалахнули пожежі на складах.